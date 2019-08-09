跌了！圈内头牌和我说这两点





下午一朋友约了去中银顶楼的俱乐部谈事情，到底是180万的会费，真的奢侈，本来想拍个照，但不允许，也只能作罢。这朋友很早的时候操盘过两家券商的组建，所以算是圈子里面很有脸面的人物，这次看上我，是因为我有产业基金的渠道，想我给介绍介绍。

我还在纳闷他自己难道没有渠道，他说最近很多上市公司业绩不好，这样接下来的发债都成问题，所以想要找产业基金介入，稳定住局面，挺过这难关，但也不会说白忙乎，价格一定是合理的。我马上就联想到目前市场这种乱局，我就追问是不是这原因，所以股市很折腾，他只是笑而不语。不过他也坦言，目前有些股票的确该跌。

这段透露给大伙，其实就是对目前市场的局面，我们要有个基本判断，有里应外合做局，为了拿筹码的，也有像那朋友说的，真就是不灵，要逃命的，可以说是各怀心腹事。这些其实都能反映在交易行为上，大家可以 点这里进“博尔系统”， 用博尔系统去量化下，看看实际的交易状态还有资金状态，这样对今天的下跌也有个清醒的认识，看看到底是挖坑还是逃命，真碰上机构洗盘的股票，跌的越是凶，接下来爆发越是强，这尤其要注意。





逃命的不能碰

先说不能碰的，最近不少股票走出的都是“N”字型，那么是不是跌下来反而是机会。？当然不是这样的，看下面的图。







从上面两幅图来看，左侧的，最近很多都是这样，眼看着要解套了，结果涨上去没有机构库存，跌起来就像断了线的风筝；右侧的，看似跌倒底位，涨的时候也算是给力而且横盘了很久，但结果还是跌下来了，仔细看，都是代表机构资金的“机构库存”数据消失的关系。

这一轮因为都没有赚到钱，想出的话，根本就没有接盘侠，所以机构们也是只能忍受成本不断放大的痛苦，反反复复的用“上涨-下跌”来倒腾出货。所以此刻很多股票，呈现机构库存突然消失，也是合乎逻辑的。大家自己 点这里进“博尔系统”， 用博尔系统里面的“机构库存”量化下，到底有没有机构，一眼就能看出来。

浑水摸鱼的不能丢

还有一种行为，就是机构回补，这种思路，我猜就是前面那位朋友，他们的方法，借助行情不好，制造一切调整都是合情合理的假象，实际却是股价下跌的背后是“机构回补”的行为，这种情况下，机构资金实际在前期已经进去了，活动相当积极，而之后竟然主动开始做空，之所以这样，是因为不杀跌，没办法收集到足够多的筹码，但是到最后一定是“空头回补”行为，也就是说机构做空很短暂，很快重新买入。就像下面的图。





我这是60分钟的走势图，从上面两幅图来看，无论是调整下来，还是低位起来，都不会说逆势拉升，反而会利用市场下跌，借机打压股价，但实际无论怎么打压，最后肯定是重新回补，而且回补之后股价快速拉升。所以大家手里今天创调整新低的个股，也可以用 点这里进“博尔系统”， 博尔系统去看下，不至于说提心吊胆的。