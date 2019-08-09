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越跌越有料，这帮基金等不及了

(2019-08-09 13:39:30)
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标签：

股票

量化交易

量化投资

 分类： 实盘直播每日更新

越跌越有料，这帮基金等不及了


前期说过下半年市场，是产业基金挑大梁，因为有些这方面的关系，所以我知道其实这一个多月来，他们相当活跃，产业基金动作大不大，你看投行的业务情况就知道了，这不刚有消息说，管理层有人去投行，投行为谁服务，当然是上市公司、产业基金的融资服务。可能大家不知道这行，实际投行大多是两手操作，一方面为拟上市公司提供咨询服务，另一方面又在二级市场寻找对标的个股进行操作，因为对公司情况熟悉，所以科创板刚发行前那会，多疯狂的举动呀。

 

下半年能过会的企业不会少，我了解到，他们是越来越疯狂，操作上依旧是两手一起做，所以眼下操作一定要盯紧机构的动向。市场越震荡，越能看得出谁穿着裤子，穿着裤子的值得关注。

穿裤子的和没穿裤子的区别

越跌越有料，这帮基金等不及了


看上面两幅图，实际上就看得很清楚，左侧的过去几个小时，无论涨跌，都有“机构资金”撑着，所以之后继续上涨，而右侧图中的个股，无论涨跌，都没有机构资金支撑，结果就是继续调整。虽然上午的盘面没有走坏，但是机构库存活跃的个股数量已经进一步下降，这点大家还要重视，毕竟眼下就是跟着机构做，可以点这里进“博尔系统”看其中的“机构库存”数据，如果没有，那就多个心眼。


牛股都是含而不发

有机构固然好，但这还不是全部，真正牛逼的是，股价不涨，但“机构库存”数据一路增加，这种就必须要多关注了，想想看市场反弹它不涨，市场下跌它不跌，机构资金还不跑路，你觉得他能做什么？比如下面这样的。

越跌越有料，这帮基金等不及了

看上面的股票就很清楚，左侧是横盘不涨，但是机构资金持续做多，这种必须关注，右侧更加明显，股价下跌，但是机构资金持续做多，这种更为狡诈，但是涨势也更好，大家手里的股票也可以去看下，或者现在在折腾的或许就是机构在蓄势的，点这里进“博尔系统”用系统当中的三日连增就可以看到了。

 

还有一个小时收盘，今天别错过，越跌越有料的时间。不清楚的，去我博尔系统的专栏留言，我给你看。


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