早上行情10点下跌，本来这种跌幅不算多的。但由于昨天文章里一直说，今天行情是个坎，所以，早上行情一跌，问我的朋友就特别多。包括问是不是已经到坎了？今天这坎能不能过？实际上，不就是一道坎吗？山都能翻过，别说一道坎了。昨天提醒一下，也是因为昨天行情涨的不错，很多朋友看到上有几个缺口，觉得肯定还得涨，就特别的乐观，所以要提个醒。而今天市场出现调整，我反而要说，该多关注了。

三个关注

关注什么？就是关注三方面，关注连补、关注连多、关注连库存。具体的一个个我会详细说，早上先说，关注连续回补。之所以要关注连续回补，很重要的一点就是，空头回补的行为偶尔出现不代表什么，但如果是连续出现，这里面花头就浓了，甚至很多就是白捡白送。而空头回补主导交易的的行为，大家可以自己 点这里进“博尔系统” ，自己去量化交易，直接就能看到。

低位的连续的空头回补，很多就是白捡。这两天很多股票都是下跌后的反弹，有些反弹，之前就能量化出好几天的空头回补主导，这说明反弹之前，至少资金已经有所准备，让交易的态度上早早的改变了过来，不是单纯的做空主导了。而交易态度转变了，之后的反弹，就能预期力度更强。

这里还要提醒一下，有些股票昨天虽然也反弹了，但反弹背后依旧是做空主导，之前也一直是连续的做空主导。说明做空主导的力量很强盛，此时别看股价反弹，也要防着着随时突然就跌下去了。很多时候，走势差不多的背后，交易力量完全不同。而不同的交易力量，会让后面的走势天差地别。所以大家手头股票反弹，反弹背后是哪种交易力量在主导交易，可以自己到 点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化清楚。

回补中的白送

另外，连续空头回补，还有一个特别好的地方，就是有些连补，就是白送礼。我们知道空头回补这种动作，一天两天或许是散户所为，但连续五天、六天一直回补，肯定没有个人投资者愿意这么去干。因此一旦“空头回补”主导交易时间长了，多半就是机构行为导致的。此时，如果股价还在不断的下跌，那就是连机构资金都套牢了。当他们都套牢之后，短期往往就有白送礼的上涨，就像下面图里的股票那样。





上面图里的股票，一路空头回补一路下跌，回补资金都套牢，但只要行情稍微一好，立马就涨上去了。并且这种上涨，肯定要回到回补区域的之上，那一段不是白送礼又是什么？这样的股票不是没有，但如果要去找，首先得看到有没有连续的“空头回补”，什么时候产生了连续的空头回补，这方面都可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化。剩下就是有点耐心，用系统多看；自己看的越多，找到白送的机会就越大。一份付出一分收获，都是一样的。但当大家找到这样的股票后，大家自己都会觉得值得。



