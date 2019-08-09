别太傻太天真！ 今天关键看机构良心

标题不唬人，看完就知道，哪些是良心机构，没有良心的机构，不要跟着做。





市场虽然涨了，但是给我留言的小伙伴问的最多的就是要不要走，俨然前两天的四连跳还是给大家造成了不少的困扰。但是伴随着伴随着MSCI的扩容，之前说的机构砸盘换血的事情基本就是坐实了，捡便宜货是市场最最根本的规律，所以我的观点很明确，眼下就是跟上机构节奏，做到“一不出，二不入，三关注”，详细的策略，点这里直接进去看。





良心机构的做法

因为这一轮是机构一起套，所以接下来机构无非两种做法，第一种就是砸完天坑后再给你拉回去，这属于有良心。比如下面这种情况。







