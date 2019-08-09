别太傻太天真！今天关键看机构良心(2019-08-09 09:24:03)
别太傻太天真！今天关键看机构良心
标题不唬人，看完就知道，哪些是良心机构，没有良心的机构，不要跟着做。
市场虽然涨了，但是给我留言的小伙伴问的最多的就是要不要走，俨然前两天的四连跳还是给大家造成了不少的困扰。但是伴随着伴随着MSCI的扩容，之前说的机构砸盘换血的事情基本就是坐实了，捡便宜货是市场最最根本的规律，所以我的观点很明确，眼下就是跟上机构节奏，做到“一不出，二不入，三关注”，详细的策略，点这里直接进去看。
良心机构的做法
因为这一轮是机构一起套，所以接下来机构无非两种做法，第一种就是砸完天坑后再给你拉回去，这属于有良心。比如下面这种情况。
从上图看得很清楚，无论是左侧的快速下跌，还是右侧的缓慢调整，只要机构持续做多，结果就是股价一路上涨，这种上涨也是最健康的，大家手里的股票，也可以用博尔系统去，点这里进入“博尔系统”看看，是不是机构做多这种很健康的状态，是的话，随他涨跌，拿在手里的都是放心的。
卑鄙机构的做法
还有一种就是昨天给大家总结的卑鄙机构的做法，资本都是逐利的，只能怪他们之前眼拙，自己的票没有选好，现在只能是强力纠错，比如下面的情况。
看上面这两幅图，其实就很典型，是涨回去了，但是拉上去他就跑，把你晾在半山腰，真正叫苦的就是这种，眼瞅着要解套了，结果就再也没有涨起来了，其实我用博尔系统从交易行为上去看，就是上涨的时候，是机构在回吐，所以大家手里的股票，可以和我一样，用博尔系统，点这里进入“博尔系统”，去量化下，早上开盘这会是最关键的。
所以总结下来，今天早盘就是关键，良心的机构会带你一起飞，而没良心的就把你放在半山腰上，大家手里的股票，要是吃不准的，或是觉得没把我的，也可以到博尔社区给我留言。