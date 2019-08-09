









情不知所起，一往情深。

恨不知所终，一笑而泯。



长阳冲万里，翻手斩群妖。

做空渐衰去，旌旗任卷飘。

将军凝所望，四面楚歌消。

我辈雄心胜，那堪众矢飚。



题外话

不到二十岁成为职业股民。

每天盯盘、交易、复盘，与各金主Boss沟通，做盘、跟盘，存钱、分钱、输钱、赚钱。

回想曾经，自己最得意的时刻是在「交易过程中」。

盯盘久了，自然会有一种感觉。

当看着盘口数据跳动，看k线蜿蜒曲折之时，会随口讲出自己对涨跌的判断，而这一刻，定被周边朋友所惊叹。

「嗯，这支股票，收盘大概会涨停」。

「嗯，这支股票，估计过两周会出现跳水」。

「嗯，这支股票，明天盘整一天后，会出现三天上涨」。

既然是得意时刻，说明上述这些痴语，在多数的时候，竟会被蒙对。

但那又如何呢？屁用全无。

这只不过是说说，而周边朋友的惊叹，并不会对我的资金账户有丝毫帮助，该赔钱还是赔钱。



近些年，我的得意时刻变为「交易结束后」。

即：在股价触底或反弹前，亦或价格调整前，在多数情况下，自己的仓位已经调整妥当。

如今年市场的几次高位，都是因为看到博尔系统（ 大家可以点这里进入博尔系统用）的 「获利回吐」行为，而提前调整仓位。 情不知所起，一往情深。恨不知所终，一笑而泯。长阳冲万里，翻手斩群妖。做空渐衰去，旌旗任卷飘。将军凝所望，四面楚歌消。我辈雄心胜，那堪众矢飚。题外话不到二十岁成为职业股民。每天盯盘、交易、复盘，与各金主Boss沟通，做盘、跟盘，存钱、分钱、输钱、赚钱。回想曾经，自己最得意的时刻是在「交易过程中」。盯盘久了，自然会有一种感觉。当看着盘口数据跳动，看k线蜿蜒曲折之时，会随口讲出自己对涨跌的判断，而这一刻，定被周边朋友所惊叹。「嗯，这支股票，收盘大概会涨停」。「嗯，这支股票，估计过两周会出现跳水」。「嗯，这支股票，明天盘整一天后，会出现三天上涨」。既然是得意时刻，说明上述这些痴语，在多数的时候，竟会被蒙对。但那又如何呢？屁用全无。这只不过是说说，而周边朋友的惊叹，并不会对我的资金账户有丝毫帮助，该赔钱还是赔钱。近些年，我的得意时刻变为「交易结束后」。即：在股价触底或反弹前，亦或价格调整前，在多数情况下，自己的仓位已经调整妥当。如今年市场的几次高位，都是因为看到博尔系统（「获利回吐」行为，而提前调整仓位。



所以说，「机构库存」数据，天生不存在滞后的问题，而只是看待的角度问题。



『正文五』

在「正文一」中，列举了一些今天涨停的个股。

大家仔细看一看，这些股票中，300开头的股票居多。

问：有多少博尔用户，会打开399006看一看？



399006是「创业板指」，该指数昨日已出现「空头回补」行为。

按照这个思路，再看一看「沪深指数」按钮中的所有分类指数，逐个翻看一下。

会发现：某个分类指数的量化数据转好，后续这个指数内包含的股票机会，一定大于其他分类指数中股票机会。

这一点，算不得什么技巧，只是发现多数投资者会忽视，这不应该。

后续有机会，再多分享一些此类技巧吧。



『小记』

天下最难的事情，并非罗曼罗兰说的事情。

要我说，天下最难做的事情是：赚钱。

钱既然难赚，如果我们自己不付出更多的努力，何以赚钱？

摇钱树不存在的，不劳而获不存在的。

学习是必须的，改变是必须的。

仅此了。



声明：通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。



露风清扬

2019-08-08 晚



笑傲江湖（11）资金手拉手，洗洗更干净作者：露风清扬