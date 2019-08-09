四股领衔，今早机构盯上这一类(2019-08-09 08:00:19)
露风清扬，国内最大的量化分析原创社区：博尔社区的活跃用户，文风脱俗，内容直接，我觉得不错，所以与大家一起分享，他写的笑傲江湖系列已经出到第11期，其余的部分，大家可以登陆博尔社区去看。（→
后面是博尔社区的地址，点这里进入，我在社区里面的ID还是揭幕者，也有自己的专区）
笑傲江湖（11）资金手拉手，洗洗更干净
作者：露风清扬
情不知所起，一往情深。
恨不知所终，一笑而泯。
长阳冲万里，翻手斩群妖。
做空渐衰去，旌旗任卷飘。
将军凝所望，四面楚歌消。
我辈雄心胜，那堪众矢飚。
题外话
不到二十岁成为职业股民。
每天盯盘、交易、复盘，与各金主Boss沟通，做盘、跟盘，存钱、分钱、输钱、赚钱。
回想曾经，自己最得意的时刻是在「交易过程中」。
盯盘久了，自然会有一种感觉。
当看着盘口数据跳动，看k线蜿蜒曲折之时，会随口讲出自己对涨跌的判断，而这一刻，定被周边朋友所惊叹。
「嗯，这支股票，收盘大概会涨停」。
「嗯，这支股票，估计过两周会出现跳水」。
「嗯，这支股票，明天盘整一天后，会出现三天上涨」。
既然是得意时刻，说明上述这些痴语，在多数的时候，竟会被蒙对。
但那又如何呢？屁用全无。
这只不过是说说，而周边朋友的惊叹，并不会对我的资金账户有丝毫帮助，该赔钱还是赔钱。
近些年，我的得意时刻变为「交易结束后」。
即：在股价触底或反弹前，亦或价格调整前，在多数情况下，自己的仓位已经调整妥当。
如今年市场的几次高位，都是因为看到博尔系统（大家可以点这里进入博尔系统用）的「获利回吐」行为，而提前调整仓位。
但这与盈亏无关。
说到此处，一定会有一万个杠精要反驳，其实不必了，世界太大，大到好多事情，我们从未见过。
说一个我周边朋友的操作吧。
就在去年11月、12月，我这个朋友在离开股市一年以后，又回来了，两个月内，建仓9位数。
今年一季度，账面盈利超过30%。
有天理吗？
没有啊！
上面，回顾了自己在两个不同阶段中的「得意时刻」。
其实，无关于吹牛或炫耀，只是想说：正确的思路或方法，才是根本。
我还是我，只不过思路及方法变了罢了。
见过无数辛勤劳作的人，但没有几个能赚大钱的。
也见过很多每天游手好闲的人，其中却不乏白手起家的土豪。
这个世界就是如此，你脑子里面的思路或方法，才是成就你，或是毁掉你的根本。
想起罗曼罗兰的一句话：
在这个世界上，最难的事情莫过于说服对方接受一种新的幸福，因为他们总是更乐意沉迷于自己的苦难中。
这句话，送给所有中国苦难的投资者，再恰当不过了。
给自己一个空杯心态，改变自己的思维方式，摒弃自以为是的成见，接受自己所未见过的事物，这才是真正的成熟。
这一段，可以作为博尔系统（→
博尔系统进入地址，即点即用）的广告了。
说到此处，一定会有一万个杠精要反驳，其实不必了，世界太大，大到好多事情，我们从未见过。
说一个我周边朋友的操作吧。
就在去年11月、12月，我这个朋友在离开股市一年以后，又回来了，两个月内，建仓9位数。
今年一季度，账面盈利超过30%。
有天理吗？
没有啊！
上面，回顾了自己在两个不同阶段中的「得意时刻」。
其实，无关于吹牛或炫耀，只是想说：正确的思路或方法，才是根本。
我还是我，只不过思路及方法变了罢了。
见过无数辛勤劳作的人，但没有几个能赚大钱的。
也见过很多每天游手好闲的人，其中却不乏白手起家的土豪。
这个世界就是如此，你脑子里面的思路或方法，才是成就你，或是毁掉你的根本。
想起罗曼罗兰的一句话：
在这个世界上，最难的事情莫过于说服对方接受一种新的幸福，因为他们总是更乐意沉迷于自己的苦难中。
这句话，送给所有中国苦难的投资者，再恰当不过了。
给自己一个空杯心态，改变自己的思维方式，摒弃自以为是的成见，接受自己所未见过的事物，这才是真正的成熟。
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感谢博尔系统，让我有了全新的思路和方法。
『引子』
使用博尔系统逾八年，虽然使用技巧有很多，但总体都是在市场或个股震荡及调整中寻找机会，在市场或个股上涨中完成收获。这样的节奏，看似无奇且保守，但真正去践行的时候会发现：平淡无奇的背后，这却是唯一的真理。
今天两市涨停的股票不算多，但如果大家看过我前期分享的方法后，再去看这些股票，一定会有不同的感受。
下面，先看股票，再提炼总结。
『正文一』
海兰信（300065）
2019年8月7日，博尔系统（→
博尔系统进入地址，即点即用）「主导动能」数据中，出现蓝色的「空头回补」行为，同时，「机构库存」数据活跃，这两个数据同时出现，即为所谓的「震仓洗盘」现象，今日股价涨停，有偶尔性，也有必然性。
『引子』
使用博尔系统逾八年，虽然使用技巧有很多，但总体都是在市场或个股震荡及调整中寻找机会，在市场或个股上涨中完成收获。这样的节奏，看似无奇且保守，但真正去践行的时候会发现：平淡无奇的背后，这却是唯一的真理。
今天两市涨停的股票不算多，但如果大家看过我前期分享的方法后，再去看这些股票，一定会有不同的感受。
下面，先看股票，再提炼总结。
『正文一』
海兰信（300065）
2019年8月7日，博尔系统（→
但这也并不稀奇，有趣的是，请看该股：7月23日「游资动向」数据活跃，之后在7月24日马上出现「机构库存」数据。两个数据「首尾相连」，之后股价活跃了一段时间，之后顺势下跌，又出现「震仓洗盘」，这才是有趣之处。
江龙船艇（300589）
该股几乎完全复制了上面「海兰信」的数据变化。
先是7月24日出现「游资动向」数据，继而次日出现「机构库存」数据，自此资金「首尾相连」形成，再之8月6日出现「空头回补」行为，同时「机构库存」数据活跃。昨天跌了一点点后，今日开盘涨停。
万马科技（300698）
7月30日出现「游资动向」数据，次日出现「机构库存」数据，完成资金「首尾相连」。
8月7日出现「空头回补」行为，同时「机构库存」数据持续活跃，「震仓洗盘」现象出现，今日涨停。
再看纯粹的「首尾相连」股票，如下：
长电科技（600584）
7月22日出现「游资动向」数据，次日出现「机构库存」数据，典型的资金「首尾相连」，之后走势大家可以自己看一下，今日该股亦是涨停。
还有「华阳国际」「寒锐钴业」等均是如此，不赘述。
『正文二』
在市场调整之时，最让人举棋不定的事情有两件：
其一，哪些个股值得去关注。
其二，哪些个股会率先启动。
这两点并不相同。
值得去关注的股票，未见得会率先启动。
而率先启动的股票，最好可以提前去关注。
而使用博尔系统（→ 这是博尔系统进入地址，无需下载，即点即用）的资金「首尾相连」的方法，可以解决上面两个问题。
江龙船艇（300589）
该股几乎完全复制了上面「海兰信」的数据变化。
先是7月24日出现「游资动向」数据，继而次日出现「机构库存」数据，自此资金「首尾相连」形成，再之8月6日出现「空头回补」行为，同时「机构库存」数据活跃。昨天跌了一点点后，今日开盘涨停。
万马科技（300698）
7月30日出现「游资动向」数据，次日出现「机构库存」数据，完成资金「首尾相连」。
8月7日出现「空头回补」行为，同时「机构库存」数据持续活跃，「震仓洗盘」现象出现，今日涨停。
再看纯粹的「首尾相连」股票，如下：
长电科技（600584）
7月22日出现「游资动向」数据，次日出现「机构库存」数据，典型的资金「首尾相连」，之后走势大家可以自己看一下，今日该股亦是涨停。
还有「华阳国际」「寒锐钴业」等均是如此，不赘述。
『正文二』
在市场调整之时，最让人举棋不定的事情有两件：
其一，哪些个股值得去关注。
其二，哪些个股会率先启动。
这两点并不相同。
值得去关注的股票，未见得会率先启动。
而率先启动的股票，最好可以提前去关注。
而使用博尔系统（→ 这是博尔系统进入地址，无需下载，即点即用）的资金「首尾相连」的方法，可以解决上面两个问题。
资金「首尾相连」，表达的就是资金的持续活跃，而只有这类型股票才值得关注，更有机会率先走强。
再描述一下，即：
先是在调整中「游资」活跃，继而出现「机构库存」数据，表示稳健的资金开始活跃，两类资金「首尾相连」，就像是接力赛，此类个股机会，必然要强过其他类型的机会。
『正文三』
在前几篇文字中，曾谈到「震仓洗盘」的准确性问题，虽然这压根不是问题。
「震仓洗盘」的使用技巧有很多，但主要思路却很简单，如下：
其一，整体市场跳水，泥沙俱下，覆巢之下无完卵，孤掌难鸣，谨慎。
其二，市场中，出现「空头回补」行为的股票骤然增多，这与「孤掌难鸣」相对应，应关注。
其三，之前文字中反复说过，看「震仓洗盘」，不要把眼睛就定在「空头回补」行为上，而是应该抬起头，看看之前的数据，尤其是「机构库存」数据，不赘述，大家可以翻看我的「笑傲江湖 之三」。
此外，每天收盘后，大家应该多关注，博尔系统「动态统计」数据。
8月7日盘中，「动态统计」数据中的「即时回补」数据就飙升，显示很多个股出现了「空头回补」，此刻必须关注。
截止昨天收盘，两市出现「空头回补」行为的股票多达2317家，真的是太多了，如此多的股票出现「空头回补」，整体反弹几乎是必然会出现。
当「动态统计」数据显示多数个股出现「空头回补」后，再看一看「五日库存」统计，昨天收盘有596家，而「十日库存」数据统计是335家，显然，机会就在其中。
『正文四』
前几日，与朋友谈论博尔系统（→
这是博尔系统进入地址，无需下载，即点即用）的数据，朋友说「机构库存」数据滞后。
再描述一下，即：
先是在调整中「游资」活跃，继而出现「机构库存」数据，表示稳健的资金开始活跃，两类资金「首尾相连」，就像是接力赛，此类个股机会，必然要强过其他类型的机会。
『正文三』
在前几篇文字中，曾谈到「震仓洗盘」的准确性问题，虽然这压根不是问题。
「震仓洗盘」的使用技巧有很多，但主要思路却很简单，如下：
其一，整体市场跳水，泥沙俱下，覆巢之下无完卵，孤掌难鸣，谨慎。
其二，市场中，出现「空头回补」行为的股票骤然增多，这与「孤掌难鸣」相对应，应关注。
其三，之前文字中反复说过，看「震仓洗盘」，不要把眼睛就定在「空头回补」行为上，而是应该抬起头，看看之前的数据，尤其是「机构库存」数据，不赘述，大家可以翻看我的「笑傲江湖 之三」。
此外，每天收盘后，大家应该多关注，博尔系统「动态统计」数据。
8月7日盘中，「动态统计」数据中的「即时回补」数据就飙升，显示很多个股出现了「空头回补」，此刻必须关注。
截止昨天收盘，两市出现「空头回补」行为的股票多达2317家，真的是太多了，如此多的股票出现「空头回补」，整体反弹几乎是必然会出现。
当「动态统计」数据显示多数个股出现「空头回补」后，再看一看「五日库存」统计，昨天收盘有596家，而「十日库存」数据统计是335家，显然，机会就在其中。
『正文四』
前几日，与朋友谈论博尔系统（→
嗯，朋友的思路还是二十年前的老思路，是把「机构库存」数据当做KDJ技术指标了，估计是看「金叉」看习惯了。
「机构库存」数据是博尔系统中，比较核心的量化数据，是的，是「量化数据」，而不是「技术指标」。
在我理解：
技术指标是一种信号，看的只是当下。而量化数据是一种数据统计分析，看的是「现象」。
具体到「机构库存」数据的使用中，第一天出现「机构库存」数据，并没有什么值得关注的，真正关注的是：
其一，持续活跃的「机构库存」数据，但股价未涨甚至小跌，属于异动，要关注。
其二，持续活跃的「机构库存」数据，配合「空头回补」行为，才有关注的意义。
其三，上面谈到的资金「首尾相连」，值得关注。
其四，不多说了，在上一篇文字中，谈到过好几种「机构库存」数据的使用技巧。而前几天，在博尔系统（→
这是博尔系统进入地址，无需下载，即点即用）内部论坛中，也看到有朋友分享了类似的技巧方法，大家可以自己去看。
「机构库存」数据是博尔系统中，比较核心的量化数据，是的，是「量化数据」，而不是「技术指标」。
在我理解：
技术指标是一种信号，看的只是当下。而量化数据是一种数据统计分析，看的是「现象」。
具体到「机构库存」数据的使用中，第一天出现「机构库存」数据，并没有什么值得关注的，真正关注的是：
其一，持续活跃的「机构库存」数据，但股价未涨甚至小跌，属于异动，要关注。
其二，持续活跃的「机构库存」数据，配合「空头回补」行为，才有关注的意义。
其三，上面谈到的资金「首尾相连」，值得关注。
其四，不多说了，在上一篇文字中，谈到过好几种「机构库存」数据的使用技巧。而前几天，在博尔系统（→
所以说，「机构库存」数据，天生不存在滞后的问题，而只是看待的角度问题。
『正文五』
在「正文一」中，列举了一些今天涨停的个股。
大家仔细看一看，这些股票中，300开头的股票居多。
问：有多少博尔用户，会打开399006看一看？
399006是「创业板指」，该指数昨日已出现「空头回补」行为。
按照这个思路，再看一看「沪深指数」按钮中的所有分类指数，逐个翻看一下。
会发现：某个分类指数的量化数据转好，后续这个指数内包含的股票机会，一定大于其他分类指数中股票机会。
这一点，算不得什么技巧，只是发现多数投资者会忽视，这不应该。
后续有机会，再多分享一些此类技巧吧。
『小记』
天下最难的事情，并非罗曼罗兰说的事情。
要我说，天下最难做的事情是：赚钱。
钱既然难赚，如果我们自己不付出更多的努力，何以赚钱？
摇钱树不存在的，不劳而获不存在的。
学习是必须的，改变是必须的。
仅此了。
声明：通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。
露风清扬
2019-08-08 晚
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