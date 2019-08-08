晚上，总结一下今天，第一个值得总结的就是，眼下这种快跌快涨，该做什么样的股，该拿什么样的股，什么样的股是我的菜。对此，有两种股票，在盘中时候就已经明确，肯定不是我们的菜，一种是机构不管的，一种是一路回吐的。

谁是我的菜？

实际上，对于“什么样的股是我的菜”，这种问题，我了解下来，我们总部的领导，也挺着急的，因为大的局面没有什么改变，整个资金面上，很难在短期就突然充裕起来，把3500家股票都往上做，所以就得集中资金做几个股票，这个账也很好算，一个股票涨50%，等于可以弥补5个股票跌10%的亏损，往上做空间大，往下跌总是越跌空间越小的。

机构盯上，福气就来

但很多机构都这么做的话，必然会产生一批股票，机构资金持续运作，而另一批股票被边缘化。而那些被机构资金持续运作的股票，交易上都能量化出一个显著的特征，就是橙色的“机构库存”持续不断，这方面，大家拿可以 点此处进入“博尔系统” ，自己去量化，积极的机构行为，人人都能量化出来。再拿今天涨幅榜上的股票来说，前50家里，有三分之一的股票，就是典型这种“机构库存”持续的特征。

肯定有朋友说，知道机构资金持续有什么用？机构在里面做，股票早就涨起来了。但实际并非如此，很多股票机构资金积极动作的时候，股价还会创新低。眼见为实，有图为证。上午说过的新力金融（涨停股2）就是这种状态，结果今天涨停了。

还有像今天涨停的另一个股票，5G概念里的万马科技（涨停股1），它3天前刚闯过新低，但那时候已经是“机构库存”从无到有持续多日，而知道要大家拿系统翻看个几百只股票，调整的时候，即便有很强的反弹，都很难出现“机构库存”持续。一旦持续了，就说明机构资金对这个股票的态度改变了。所以说下跌不是边缘化，创新低也未必没人管。自己 点这里进“博尔系统” ，自己去量化交易，低位被机构资金盯上股票又何止这两个？

跳水都有前因

而那些确实容易被会被边缘化的股票，一个显著的特征就是拿系统去量化，“机构库存”是处于消失状态的。这样的股票，今天同样也是会反弹的，但过两天可能就完全不同了。跌幅榜里很多股票，已经先走一步了。就像浦东金桥（跳水股1），也算是各种题材集于一身的股票，周二表现不错，周三反弹也比市场走的强，但今天逆势大跌，为什么？要我说就是缺乏基础，只要去量化，就会发现，橙色的“机构库存”依旧处于消失状态。

加上早上说的伊力特（跳水股2），能在整个白酒板块反弹领先的状态下，还大跌。和茅台比比差在哪？实际交易上，就差在没有“机构库存”上（“机构库存”数据，可以 直接点这里进“博尔系统” ，量化查询）。看了那么多股票，你说眼下指数反弹25点，能算高位吗？显然不高。无非是自己的股票，有没有低位被机构资金盯上，只要盯上，就是好事多，坏事少。这些事情，已经或者正在发生，关键大家要能量化清楚，要能看到。此外，一路回吐的股票，也要注意，这篇来不及，明早还会继续说回吐里的学问。



