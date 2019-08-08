机构假戏真唱，送你偷袭机会

真不是吹牛，接下来说的事情，你只要搞清楚，明天就能偷袭机构，岂不美哉。



下午有看友给我递小纸条，问行情算是企稳不？这个问题之前说过，要看清楚眼下的大环境，既然说了，行情是机构砸盘，吸血的过程，自然是胡萝卜加大棒的配置，打疼了给你吃颗糖，目的就一个，彻底让大家蒙圈。这里统一回复，目前手里的股票可以划分为两个大类，「有人疼」和「没人疼」。大家手里的股票「有人疼」就不用担心，但「没人疼」就麻烦了。

有人疼VS没人疼

「有人疼」的就是之前说过的「一不出」，昨天市场有2300多家个股出现「空头回补」，今天跌幅超过1%的还不到两成，剩下八成个股都出现不同程度的反弹。所以你手里的股票要是此刻还没有人疼爱。两种结局，一种是大资金压制自己的欲望，一种就是真的没人管，那到时候就真的把自己置于危险禁地，所以大家手里的股票可以用博尔系统（→ 点此进入《博尔量化交易系统》，即点即用）去对照看下结果。

重点说说「没人疼」，「没人疼」的具体表现就是之前说的「一不出，二不入，三关注」这系列中的「二不入」现象。我看了下，今天市场虽然涨起来了，但其中至少半数是「二不入」的状态，尤其是给大家说的「机构回吐」现象，很普遍，这时候你要是觉得行情企稳了，就是把自己置于非常危险的境地（这话最近听的很多吧）





「假突破」实际「机构回吐」







从上面的图看得很清楚，两个股票都是突破了前期的平台位置，目前这种很多，跌的时候不肯跌，涨的时候还特积极，看上去就是那么逆势走强，但实际背后是机构资金大量获利回吐，结果股价连一天都屏不牢就下来了，最坏的是，机构活跃的时候以回吐行为为主，很容易造成假象，这点上大家一定要擦亮眼睛，明天开盘前用博尔系统（→ 点此进入《博尔量化交易系统》，看清楚是不是连续回吐）量化好今天上涨的情况，到时候千万不要犹豫，机构回吐不是开玩笑。

「假企稳」实际「机构回吐」





看上面这两幅图更能说明问题，看似股价企稳，实际背后是持续的获利回吐主导，之后股价继续调整，今天市场一涨，不少股票回到了前期的平台位置，但这时候如果觉得等等恐怕就要后悔了，所以大家一定去看下，不要被企稳的假象给蒙蔽了。点这里用博尔系统（→ 点此进入《博尔量化交易系统》，即点即用）去跟踪下是不是持续被获利回吐行为影响。

所以说，别看涨起来了，有的水分极大，真正的牛股，我会在三关注当中给大家分享，这时候的牛特别珍贵，因为敢于在这时候抢筹的，都是大肉。