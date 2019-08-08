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机构造假频频，翻身最大障碍出现

(2019-08-08 13:52:08)
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标签：

股票

量化交易

 分类： 实盘直播每日更新

机构造假频频，翻身最大障碍出现


上午和大家说了一不出，二不入，三关注中“二不入”中的第一种，下午得空，再给大家说下，“二不入”中的第二个部分，“回吐不入”。

 

实际上这一轮调整下来，大家看得清楚，机构也没有跑路，既然机构还在负重前行，所以很容易利用假突破，假企稳来吸引大家。而这些假象背后，就算有机构，司机也是机构兑现利润的表现。

假突破真兑利
机构造假频频，翻身最大障碍出现


这种很恶劣，逆势拉升，更是诱惑满满，这种更可恶，跌起来更怕人，说到底这都是机构撤退的信号。大家对此一定要多关注，尤其是开盘前20分钟，这种情况很多，很容易麻痹，大家可以对照着博尔系统去看下，大家可以点这里进入以上就是突破后个股的变化，


假企稳真出逃

还有一些个股，跌下来的时候，它是抗跌的，看上去一直在盘整，但实际也有问题。

机构造假频频，翻身最大障碍出现

实际这种情况，眼下并不少见，毕竟跌了好几天，反弹很正常，但是如果反弹的过程中都是机构玩得把戏，所以大家手里的股票也可以用博尔系统去量化下，大家可以点这里进入用有“机构库存”不代表万事大吉，相反如果遭遇机构回吐，跟要当心。


这两天折腾之后，反弹很容易出现，就算市场没有反弹，个股也是很快反弹，所以大家更不要被机构的这种假突破，假企稳给蒙蔽了，要是自己吃不准，也可以在我的博尔社区专栏中给我留言，我有个股票问答帖（→ 后面是博尔社区的地址，点这里进入，我在社区里面的ID还是揭幕者，大家可以给我的专区发帖，我会尽量都回复的。，我会仔细解答的。


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