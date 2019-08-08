机构造假频频，翻身最大障碍出现





上午和大家说了“一不出，二不入，三关注”中“二不入”中的第一种，下午得空，再给大家说下，“二不入”中的第二个部分，“回吐不入”。

实际上这一轮调整下来，大家看得清楚，机构也没有跑路，既然机构还在负重前行，所以很容易利用假突破，假企稳来吸引大家。而这些假象背后，就算有机构，司机也是机构兑现利润的表现。





假突破真兑利







这种很恶劣，逆势拉升，更是诱惑满满，这种更可恶，跌起来更怕人，说到底这都是机构撤退的信号。大家对此一定要多关注，尤其是开盘前20分钟，这种情况很多，很容易麻痹，大家可以对照着博尔系统去看下， 大家可以点这里进入 。以上就是突破后个股的变化，





假企稳真出逃

还有一些个股，跌下来的时候，它是抗跌的，看上去一直在盘整，但实际也有问题。

实际这种情况，眼下并不少见，毕竟跌了好几天，反弹很正常，但是如果反弹的过程中都是机构玩得把戏，所以大家手里的股票也可以用博尔系统去量化下， 大家可以点这里进入用 ，有“机构库存”不代表万事大吉，相反如果遭遇机构回吐，跟要当心。





这两天折腾之后，反弹很容易出现，就算市场没有反弹，个股也是很快反弹，所以大家更不要被机构的这种假突破，假企稳给蒙蔽了，要是自己吃不准，也可以在我的博尔社区专栏中给我留言，我有个股票问答帖（→ 后面是博尔社区的地址， 点这里进入，我在社区里面的ID还是揭幕者，大家可以给我的专区发帖，我会尽量都回复的。 ），我会仔细解答的。



