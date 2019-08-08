目前行情有四重诱惑，让很多朋友垂涎欲滴，哪里四重诱惑？就是因为前几天是一路跳水，短短5天调整，就整了4个跳空缺口，所以实在是让很多朋友心动，觉得哪怕就补掉1个缺口，也足够短线做一把了。

一不出、二不入、三关注

我和那些想进场的朋友交流的时候，明显感觉到，他们都觉得眼下买股票，属于捡便宜不捡白不捡。但我还是提醒他们，请他们先到应用-市场，下个“博尔系统”APP，然后自己去量化交易， 大家可以点这里进入用 ，很直接也一样的。同时“一不出、二不入、三关注”的要点别忘。现在别看股票反弹上去，但至少一半的股票，属于“二不入”状态的股票。这种股票，如果买进去，不说一买就跌，但肯定是不值。对此，早上的文章里已经仔细讲过了一种不适合买的类型，就是看到股价反弹，却看不到积极的机构行为

这样的情况，无论是前车之鉴，当前正在发生的都很多。就拿今天行情反弹中，白酒股出力不少，伊力特就完全不成。实际伊力特的表现这几天反差很大，周二的时候，探底回升还上涨，远比周二市场表现好好，但昨天却是明显下跌，今天更是跌的厉害。

这不是白酒行业不行，但拿“博尔系统”来量化伊力特，最近橙色的“机构库存”是消失的。说明机构资金对他根本不积极。说明机构资金它周二的探底回升，实际是不认可的，而就眼下的市场环境，机构资金认可，稍微有点消息不利，直接就跳水了。这就是最近三天鲜活的一幕。而后面几天又有多少股票会步它的后尘？目前“机构库存”处于消失状态的股票，都有可能。而大家手头股票，是不是这种状态，自己到 点这里进“博尔系统” 的应用，在自己去量化就行了。

第三天的变局

另外，也不要觉得，只要是昨天下跌明显的股票，就都不行了。看看另一个新力金融，今天涨停第一，这个股票同样的周二探底回升，昨天同样的明显下跌，但今天却能涨停。而量化一下“机构库存”，情况就完全相反，之前“机构库存”消失的阶段，反弹也有一两天，然后又跌下来。而这次在周二虽然创新低了，但橙色的“机构库存”开始持续出现了。

机构库存能在调整中出现，本身就意味着，机构资金对这个股票态度的改变，这是改变调整的必须前提。当时那几个朋友不是想进场吗？我就问他们进场的目的是什么，连续下跌之后，不会仅仅就为了赚几个菜钱吧？只要不是只图菜钱，运用“博尔系统”去量化是必要的（点此进入博尔系统），因为要想多赚点，就必须借机构资金的力，否则买一些连机构资金都不待见的股票，就太不值了。而这点对看我文章的朋友也是一样的。







