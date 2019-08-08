昨天说了，历来面对快速下跌的行情，“一不出，二不入，三关注”是一种有效的应对。其中“一不出”，昨天的文章里详细说了，空头回补主导的股票，总得先拿着别走，不是说拿着就一定会涨起来，但至少所有的转折，必然是交易状态从做空主导转变为空头回补主导之后才形成的。

资金意愿，总有规律

这方面已经有好多朋友，自己去量化交易，估计翻看的股票也有几千家了，其实再多翻看股票，也是这个结论，因为这种交易状态的转变，是股价转折的必由之路。而昨天市场折腾之后，上涨的股票也多了起来，自然在大跌之后，会有很多资金愿意参与进去。包括身边的一些朋友，也觉得跌的多了，可以找机会类。但这种时候，就得特别注意有两种情况是不能买的。

第一种情况就是没有“机构库存”的股票是不能买的，因为“机构库存”消失，说明机构资金都不积极参与这样的股票，那么这种股票波段上涨的机会会有多大？几乎是很小的。这方面前车之鉴实在太多了，大家自己可以→ 点击此处进入“博尔系统” ，在自己去量化，回顾历史，历历在目。

上面图里的股票，不是没有没反弹，而就是反弹中没有“机构库存”，说明机构资金都不待见，当然很难有像样的上涨，就算涨的快也会更快的跌回去。尤其是当前，快跌之后，买股票图啥？肯定不是图就反弹个1%、2%赚个菜钱吧。

天差地别又要来了

而眼下跌下之后有戏的股票，即便下跌中，也是机构资金很活跃，拿“博尔系统”去量化，机构库存很可能伴随下跌还在上涨，就像下面图里的股票那样。

如果朋友们细心一点，有会发现，有很多股票，不管是有“机构库存”的还是没“机构库存”的，一开始的下跌，都差不多，但后面就完全不同了。一个是能够是否是跌了，一个是只会越跌越多。对于这方面，大家可以自己到 点此处直接进入“博尔系统” ，在自己去量化自己关心的股票。手头股票要是“机构库存”消失，这得想办法补救（也不是没办法，博尔的交流贴里有很多），但自己想买的股票，要是没有总是先等等。谁都没必要凑上去挨雷。



