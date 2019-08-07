晚宴泄密，明早开盘这些股要防备

前面给大家说了“一不出、二不入、三关注”这方法，大家都给我留言，觉得这方法挺好，其实这方法不止我一个人在用，因为这都是在博尔社区（→ 给大家安利下博尔社区， 点这里进入， 这是国内最大的量化分析方法分享社区，里面的确是藏龙卧虎，大家也可以注册个ID去看看，最近在搞交割单大比拼，里面黄金不少。）里面大家分享的经验。接下来我给大家介绍另一个朋友用这方法的经验。

这位兄台大家之前也听我絮叨过，就是那位早年泡闵发论坛的老手，他用博尔年头比我还长，晚上一起吃的饭，他就说眼下这种捡钱的机会，一年当中不多的，听我说在用“一不出、二不入、三关注”，他说我线路正确，但听我说的，觉得我还不够狠。





机构回补才是狠角色

他和我说，明知道现在是机构砸盘换血的节奏，怎么可以不看机构的行为，按照他的经验，因为不明确是什么资金，有时候没有机构资金参与的回行为只能延缓下跌速度，而机构回补才是真正的狠角色。他给我看的两个股票，我给大家分享下。





看上图就很明显，蓝色的框是第一次回补，这时候代表机构资金的橙色“机构库存”数据还不活跃，所以止跌之后又开始回调了，而第二次再出现连续回补情况时，“机构库存”数据明显活跃，而之后股价就开始纷纷上涨。

补充下，今天市场中有2300多家个股是“空头回补“行为， 】更关键的是要看清楚是不是有”机构回补“，大家手里的股票也可以用博尔系统去量化下。（→ 点此进入《博尔量化交易系统》，即点即用，关键看清楚涨跌背后的交易行为到底是不是机构的）





做空必须出

这是不出，那么什么一定要出呢？实际上中午就和大家说过了，那些涨起来持续做空的股票必须要出，这种即便有反弹也不能抱着，随时都会炸雷。大家看下面这两幅图





像上面突出的个股其实，今天也不在少数，所以不要以为有反弹就开心，不是机构回补，反弹也是诱多，有些看友说自己吃不准，我最近在博尔社区的专栏里面开了一个股票问答帖，大家觉得股票方面吃不准的，也可以去那留言。（→ 后面是博尔社区的地址， 点这里进入，我在社区里面的ID还是揭幕者，大家可以给我的专区发帖，我会尽量都回复的。 ）

最后总结下，是否不出，不是看走势，涨也好跌也好，按照老法师说的，不是机构回补，出息不会很大，所以开盘就得要关注。时间关系，今天就讲到这里，明天继续说老法师抄底三部曲。



