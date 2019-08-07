80%地板价离场的人有三点共性(2019-08-07 18:09:49)
80%地板价离场的人有三点共性
办公室一同事截了一张今天收盘后某股软社区的弹幕，满屏的抱怨和骂声。可想而之目前的心态， 站在场内的想出不敢出，而等在场外的是想进不敢进。之所以出现这一幕，就是因为从走势来看，有的看上去要涨，结果跌了，有的看着要跌，结果又涨了，实际这一幕，就是机构砸盘、换血的过程。实在摒不住走了，结果发现真的是卖在地板价上，那么如何避免呢？关键就是搞清楚机构葫芦里卖的什么药，我总结下来，这阶段的操作可以归纳为十二个字：“一不出，二不入，三关注”。
一不出
什么是“一不出”，直白点，就是什么不能卖？ 按照我用博尔系统近十年的经验总结，跌下来的时候，就盯住一种交易行为，回补行为，这种行为的特点是，或许此刻股价还在下跌，但其实前期做空的资金已经开始悄悄回补，所以股价越跌力度越小，最后就涨起来了。比如下面这种情况。
从上图来看，棉线持续回补之后，跌势放缓，最后就涨起来了，这时候要是卖掉，基本就是卖在地板价了。关于这方面，给大家分享一个数据，今天两市2317家个股是被“空头回补”行为主导，占据了近2/3的水平，你的股票是不是也这样，可以通过博尔系统去看下。（点此进入《博尔量化交易系统》，记住就是点开动态这个按钮就可以看到了。）
那么是不是说只要是资金回补就万事无忧呢，当然不是，普通的资金回补只能让下跌短暂暂停，就像上面的情况，连续回补之后还是下跌了，但大家看图中第二次连续回补之后，就涨起来了，什么道理呢？
上面的两个图都是这种情况，调整过程中，有机构资金活跃，一旦回补，股价就开始起飞，所以眼下这种股票一定不能出，虽然看上去也在跌，但是跌的背后实际是机构资金回补的动作，大家手里的股票，如果有不确定的，可以通过博尔社区我的专区留言，我会给大家进行解答的，最近我在里面开了一个股票问答帖。（点此进入《博博尔社区》，里面有很多名家，像我东财、新浪的博客好友都在里面。）
篇幅关系，其余的两个，我会待会再给大家看得，记得持续关注，大概8点左右，我会放出什么可以进，既然是换血，机构换进去的一定是大有看头，到时候不见不散。