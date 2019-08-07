80%地板价离场的人有三点共性

办公室一同事截了一张今天收盘后某股软社区的弹幕，满屏的抱怨和骂声。可想而之目前的心态， 站在场内的想出不敢出，而等在场外的是想进不敢进。之所以出现这一幕，就是因为从走势来看，有的看上去要涨，结果跌了，有的看着要跌，结果又涨了，实际这一幕，就是机构砸盘、换血的过程。实在摒不住走了，结果发现真的是卖在地板价上，那么如何避免呢？关键就是搞清楚机构葫芦里卖的什么药，我总结下来，这阶段的操作可以归纳为十二个字：“一不出，二不入，三关注”。

一不出

什么是“一不出”，直白点，就是什么不能卖？ 按照我用博尔系统近十年的经验总结，跌下来的时候，就盯住一种交易行为，回补行为，这种行为的特点是，或许此刻股价还在下跌，但其实前期做空的资金已经开始悄悄回补，所以股价越跌力度越小，最后就涨起来了。比如下面这种情况。