大佬提示，注意机构这马脚





昨天下午一直忙着回复博客小纸条，因为数量很多，有些没有回复的，大家见谅。我看主要问题都是集中在那位博尔老客户的一些操作上，今天我继续约他聊聊。

巨幅剪刀差是关键

首先就是关于砸盘的问题，他说目前看谈不上砸盘结束。去年开始，资金的安全阀值要求比较高，所以，就算市场不缺钱，但是融资不低，加上这一轮大家都想要争取好排位，所以，一定是有比较大的涨跌剪刀差才能有足够的空间操作。同时他提醒我，最近要密切关注机构资金的增减变化，只要资金增速不下降，剪刀差影响的就是个股，大家也可以关注下这方面的数据。（ 点此进入《博尔量化交易系统》 ，查看机构资金的增减变化，记得点击“即时库存”统计功能）。





两种操作

他还说，剪刀差是不可逆的，所以一方面考验心理承受能力，一方面就是考验操作水平，现在这阶段最容易判断错误，其实涨起来未必是万事大吉，而跌下去也不见得是暗无天日。如果用博尔系统去做的话，记住一点：上涨防做空，下跌看回补。



上涨防做空

他说，早盘1/3上涨，涨上去的，关键看是不是还是做空，是的话，必须多加小心。比如下面这情况。







上面这两幅图，都是昨天到今天6个小时的走势图，看左侧的图很明显，昨天午后是强力反弹，但反弹过程中却是被做空行为主导，结果今天开盘冲高后马上回落；而反观右侧的图，虽然昨天午后反弹力度有限，但资金的态度是空头回补，就是的确是想买，结果今天早盘高开高走，已经涨停了。所以大家手里的股票目前正在反弹的，也要注意究竟背后是什么行为，如果是做空行为，必须要谨慎些。大家可以和我一样，通过博尔系统的主导动能数据去识别，（这是博尔系统的进入地址： 点此进入《博尔量化交易系统》 ，即点即用）目前从5分钟到60分钟的量化数据都有的，所以随时可以调整自己的策略。





下跌看回补

他说，别看还有2/3下跌，但是这些下跌的股票当中，其实机会更大，炒股票一定要逆向思维，但不是简单的反着做，市场反弹却不反弹，里面就两种情况，一种彻底没戏，一种是有资金故意的，盯得话，就是看有没有回补，眼下不用指望增量资金，存量资金不作为，其他的都是假的。





从上面两幅图来看，左侧这幅图，虽然没有跟随市场昨天下午出现反弹，但却是连续三个小时都是“空头回补”行为主导，结果今天上午直接跳空高开。但再看右侧的图，虽然昨天下午反弹势头不错，但还是做空主导，结果今天是继续下跌。所以这位高人说眼下涨跌都是虚的，关键看行为，做空资金不返场，不回补都不用相信，大家手里目前还在折腾的股票，想要拿着安稳的，可以用博尔系统去量化下交易行为。（ 点此进入《博尔量化交易系统》 ，记得选60分钟周期，这样变化更加灵敏一些。）