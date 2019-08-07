今天虽然没大跌，但还是跌多涨少，怎么看？老揭要说“ 大海、大船、大缸、大碗、大肉”。怎么理解？看大海，做大船，找大缸，摸大碗，吃大肉。大海就是行情，肉就是好股票，作为股民来说，就是在大海里面找肉吃。如果炒股票，对于肉在碗里，碗在缸里，缸在船上，船在海里这个逻辑链条，还没有搞清楚的话，那恐怕真的要好好反省下了。



今天老揭就给大家说说我是怎么找肉的，找肉这个事情上，其实就是抓两头，牛逼的行业弱势的个股值得关注，弱势的行业牛逼的个股注意风险。因为只有大碗才有大肉吃。



在我用的博尔系统中，目前集合434个概念分类，比较齐全的，大家可以进去看，博尔系统的链接， 直接点击这里就可以进入 。，所以收盘后我一般会复盘涨跌幅前20的题材板块看一遍，这也是一贯的动作，给大家分享下。



今天先从下跌的开始复盘，前五名里面点评氟化工题材，前段时间因为日韩摩擦，氟化工、光刻胶是一路走强，但就在市场最热的时候，也就是7月16日、7月17日这两天板块创出5月以来新高的同时，结果从交易行为上去看，实际是连续两天被「获利回吐」行为主导，这说明资金已经在兑现利润了，之后该板块就持续被绿色“做空”行为主导，这种局面下一定不能去碰的。





我看了下个股，像巨化股份（600160）前两天还在上涨，这就是我说的板块已经弱势了，这时候走强的个股反而要当心，结果8月4日股价小幅下跌不到2%，但今天盘中一度跌幅近8%，最终收盘跌了近6%，另外补充下，从7月25日开始，该股的机构资金，就是橙色的「机构库存」数据已经消失了，所以7月25日到8月2日这段时间的反弹，就是妥妥的诱多。像这种前期热门的板块，相信大家手里也有一批， 就直接点这里进博尔系统 去对照着看下，不要把那些不该拿的拿在手里了。







下一个是汽车尾气题材，说到汽车板块，实际上从去年开始各大厂商不断加配降价，前两天还爆出五家车企库存超高，车都卖不掉，还处理尾气做撒，所以这板块表现一直不灵，从交易行为来看，一直处于代表做多行为的红黄“主导动能”和代表“做空”行为的蓝绿“主导动能”交替主导的阶段，说到底，无人问津，这种没人疼的最可怕。



说说今天看看白酒股，昨天白酒股涨幅第一，几个朋友笑谈跌的自己醉生梦死，借酒浇愁，我倒不这么看，看这板块的行为其实很有特色，这里面说一个「连空回补」的交易特征，就是持续做空三天以上之后出现回补，往往是短暂止跌的情况，看白酒基本就是如此，7月15日下调之后，7月16日到7月18日连续三天做空，7月19日“空头回补”主导，7月19日、20日连续两天反弹，今天反弹之前也是如法炮制，7月31日到8月5日连续4天“做空”主导。这都是短期止跌需要重视的。大家手里很多股票也是这样下来的，也可以多关注下，少亏点是一点，， 点击进入用博尔系统去对照着看下 。







再来说今天涨幅第二的 “ 液态金属 ” 板块，大家第一时间想到的是不是和毛衣占有关系，实际上我不这么看，这样看太狭隘了，时间四行国内的半导体产业崛起才是关键，而新一轮经济周期的启动一定是新科技带动的，半导体产业正在进行产业 3.0 变革，而这场变革的主导者正是以 huawei 为首的中国企业，所以这才是核心所在，我能看到的，大资金看不到嘛？看交易行为，整个板块，是从 5 月 10 日开始起来的，之后基本上全都是代表做多行为的红黄 “ 主导动能 ” 交替主导，这就是该板块坚挺的原因，篇幅关系，里面的股票我就不一一说了，我在博尔社区 （ 点这里可以进入 ）里面有专栏，股票也不多，这方面我会给到大家持续追踪，大家可以关注起来。

最后再给大家总结下：:

所有的个股都是成板块运作的，所以关键是 “抓两头”

1. 弱势板块，“顶杠头”的个股要当心；

2. 强势板块，“拖后腿”的个股要关注。

更多老揭关于概念题材的追踪，可以通过博尔社区（点这里进去）去跟进。







