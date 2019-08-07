笑傲江湖系列，是老揭刚认识的一个操盘的朋友所写， 笔名「 露风清扬 」 ，是老揭最佩服的几个人之一，几起几落，现在的成就，老揭也是高山仰止。溢美之词不必多言，飞扬的文采各位自己品读。目前已经第十期，之后老揭会逐步把前几期补上。

情不知所起，一往情深。

恨不知所终，一笑而泯。

青铜为鉴衣冠正，

读史明智古今通。

好雨来时君未见，

错将料峭做寒冬。

**题外话

咔嚓，大盘断了，却断不了凡尘琐事。

哗啦，大盘涨了，却涨不了余生欢愉。

曾经，偶尔寻思：如有神奇的力量，可以让我重返十八岁，该多好，可享受青春的不羁，去做一大堆爱做的事情。

然而，大概半年前开始，如果有人告诉我，有这样的力量，可以重返十八岁，我会果断拒绝。

因为，十八岁并不美好，那时的烦恼，远胜于现在。

十八岁，有着对未来种种不确定的心慌，口袋比脸更干净。

十八岁，放飞了梦想，却无力抓住现实，踌躇在迷茫之中。

十八岁，都曾经有过，何必眷恋。

所以，半年前开始，我终于成熟了。

引子：

博尔系统（

「机构库存」数据就是这样的一个宝藏，而我们做的，只是去挖掘。

简言之：「五日库存」「十日库存」中的个股，都是最值得关注的稳健品种。

今日两市继续大跌后，「机构库存」数据表现如何？

从两个方面讲述自己的一些体会。

正文一：

剔除今日8家连续涨停的新股后，选择两市涨幅榜前100家股票，数据如下：

连续多日出现「机构库存」的股票：42支

连续4天出现「机构库存」的股票：10家

连续3天出现「机构库存」的股票：1家

连续2日出现「机构库存」的股票：9家

连续1日出现「机构库存」的股票：11家

而完全没有「机构库存」数据的股票：28家

剔除今日14家科创板次新股及连续跌停的股票外，再统计跌幅榜前100家，数据如下：

有「机构库存」数据的股票：22家

没有「机构库存」数据的股票：79家

统计结果：

1. 今天两市涨幅榜前100家股票中，有「机构库存」数据活跃的股票占比：72%。

2. 今日两市跌幅榜前100家股票中，没有「机构库存」数据的股票占比是：79%。

股票投资，本质是一种「概率博弈」。

你或许会遇到1%的倒霉机会，但如果你不是一辈子只能操作一次，那么，你唯一的选择只能是：相信概率。

此外，上述数据统计中，还隐含这样一个逻辑：

1. 没有「机构库存」数据支撑的上涨，是难以长远的，应该更多一份谨慎。

2. 带有「机构库存」数据的下跌，如「主导动能」数据给予配合，反而值得关注。

看，同样的上涨或下跌，背后的含义还会如此不同。

正文二：

利用「机构库存」数据，把握机会的方法有很多，分享一些文字比较容易描述的，如下：

1. 「机构库存」数据持续活跃中，股价忽然快速下跌，可关注。

2. 「机构库存」数据持续活跃中，「主导动能」数据出现「空头回补」行为，可关注。

3. 「机构库存」数据持续活跃后，数据消失或衰减至极低水平，之后「机构库存」数据再次出现或增加，可关注。

4. 「机构库存」数据持续活跃中，「主导动能」数据出现绿色「做空主导」或黄色「获利回吐」主导，但之后迅速出现红色「做多主导」，可关注。

5. 「机构库存」数据持续活跃中，但股价只是横盘震荡或小幅下跌，可关注。

6. 「游资动向」数据后面，马上出现「机构库存」数据，首尾相连，可关注。

7. 还有很多方法，略了……

上述这些方法，没有哪个是100%灵验的。所以说，投资是艺术，而不是数学。

但各种数据结果累加后，我们却可以获得一个更高的胜算概率，这就够了。

小记

烦恼总是很多，快乐总是很少。

声明：通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。

露风清扬



