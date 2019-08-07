我和不少基金公司的关系不错，前面和一家基金的两个领导，一位分管投研，一位分管业务，都做了沟通。人家的意思是，目前还是要突出投资的风险意识。但风险不仅仅就是买股票套牢，同样还有低位的踏空。总结两个“不要信”。

两种不信

一不信：行情调整完毕后，股票都能涨上去。真都能涨回去，最近一周就不用破位下跌了。

二不信：行情还得往下，覆巢之下无完卵。实际4月调整至今，经历5~7月的横盘震荡后，再度破位，对于一批好股票来说，就是最后一跌！

如果这是最后的调整，那么这两天的下跌里面，机构行为一定是很活跃的。因为机构要是低的时候不参与，难道还等到高的时候去接变盘？所以一个大的判断就是，无论股票现在是跌、是涨、是震荡，要做上去的股票，这一刻，必然机构资金就要开始活跃了，我自己了解下来，也没有哪个机构想着到2440去参与的。

低位积极，另有所图

而至于当前市场里，什么样的股票有机构还在积极的动作，可以 直接点进“博尔系统”， 再自己去量化股票的交易，情况就会很明晰。比如有不少股票，最近拿系统量化，橙色的“机构库存”非常明显，并且哪怕创新低的时候机构库存也很明显，结果今天当天就逆转上去了。还有些股票前几天，下跌的时候，“机构库存”反而提升，说明机构资金很活跃，股票在之后几天的表现就是大涨，远远好于市场。

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而现在，已经有不少朋友跟我说，不想做股票了，只要能解套立刻出来。但我也同样提醒那些朋友，等解套也要看什么股票，想上面这种跌下之后，机构资金反而更加积极的股票，等解套还有希望，但如果是最近震荡中的连“机构库存”都没有的股票，又靠谁把股票给推上去？

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