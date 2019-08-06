而眼下，由于市场快速回调，往往这种时候，假象会非常多，并且让人都容易犯一些比较大的错误。这道理也是很简单的。面对快速的调整，等于几天时间，股票便宜了好多，这里面自然会有很多机会，普通投资者想吃，机构也想吃，自然就免不了会产生假象和失误。对此，大家也可以到应用市场里，下个“博尔系统”APP，自己去量化，接下来假象多，但基本上都能看出来。

抗跌，补跌，大跌

首先，眼下这种行情，对机构投资者也是考验，并非所有机构都愿意在此时积极动作的。有些一看苗头不对，就不干了。而不干的结果就是，同样股价下跌，甚至跌的很少，但量化出来，机构库存是明显减少的，甚至到最后还消失。这种股票后患更大，当前很多股票补跌，就是因为这个原因。并且眼下机构放弃的股票，上去都难。

如果大家看看成交量，就会发现，最近几天虽然市场回落很快，但成交量并没缩小，显然跌下来之后，观望的资金是很愿意买点股票的。但你要股价上涨，必须有领头的带队，而合格带队的旗手，一定是机构来扛，而不是散户。所以大家对于下跌股票，要预期他后面能波段反击，首先就是现在这段时间，“机构库存”还在，有人照顾。而现在大家 点这里进“博尔系统” ，去量化“机构库存”，弄清楚到底是增加，还是减少，或者消失，也是最起码的要求。都在跌，但下跌背后的交易变化，看不清楚，就又上当了。

借机低吸，一个大当

另外，眼下很多很多个股，已经和大盘不同步了，每一次调整，都发现一批股票借着大盘下跌，股价被带下来，机构库存反而在增加。就像下面图里的股票那样，下跌背后，橙色的机构库存就是在不断增加。

“机构库存”增加，本身就是因为最近有越来越多的积极机构行为导致的，所以基本可以断定，那些下跌中机构库存不断增加的股票，就是机构在接股价下跌时低吸。那不管后市如何，至少说明这股票如果有机构关照，下跌的时候直接低吸筹码，肯定是好事。大家自己的股票，眼下机构库存有没有增加，也可以上应用市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化“机构库存”。并且下跌时候都敢吸货的股票，涨起来多半继续加库存，结果就是，只要行情稍微一好，立马反击上去，行情急跌之后，下午要注意的就是这种状态。



