大跌之后，和一些朋友聊，发现很多人都进了了一个“不怕又怕”的状态。不怕的是手头股票，反正套了，卖掉搞不好换另一个跌的糟，所以就只能呆着了。而另一方，也确实是怕再跌，所以手头的钱，不敢再进场。

破解，不怕又怕

不知道上面一段的描述，是不是看我文章朋友的状态，但至少我了解下来8成人都是这个状态。这种状态下，市场波动很小，也就太正常了。但问题是，小波动仅仅也就是今天，之前今天，上窜下跳，波动根本不小，但那种波动是大家造成的吗？显然不是，前几天估计很多朋友依旧是不动。那是谁的动作？显然是机构的。于是你的股票要改变此刻的境遇，靠的还是机构投资者的力量。这点大家可以上应用-市场，下载“博尔系统”的APP之后，自己来量化一下交易，能够看到机构动作，对操作有很大帮助。因为行情到了2800点的下方，对于想做多的机构，不会去猜底在哪里，也不会等到筑底成功之后才去动作，此刻一定是会开始行动了。

股票的大问题

量化机构的行动，首先就是量化“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，一个股票在2850点的位置如果有机构关照，一定能量化出“机构库存”，真正那些在2800点还有问题的股票，往往是量化不出机构库存的，其状态就像下面图里的股票那样。

没有“机构库存”就意味着机构不管了，或者机构早就跑了，2800还能往砸的昏天黑地的，肯定就是这种股票了。而大家手头股票，是不是低位估计肉眼都能看出来，但现在有没有机构还在照顾，大家自己 点击进入“博尔系统” ，自己去量化，就能看到。

机构干嘛，天差地别

而看到有机构动作之后，具体的动作，就需要再去量化主导动能，看机构动作导致了交易被什么力量主导，在此刻的下跌中，需要注意两种交易状态，一种是绿色的做空主导连续不断，那是机构在不断的做空，做到最后机构库存消失，机构自己跑了，就是彻底的恶化。而另一种则是蓝色的空头回补主导，说明机构在回补低吸，那这种下跌，后面翻盘潜力就很大。大家看下面图里的股票一对比就清楚。

早上我也和那些朋友说，那种“不怕也怕”的情绪不会带来好事，股票听天由命，往往越跌越套，操作迟疑不决，必然错失良机。此刻摆脱这种状态，多去看看机构的动作，会有很大的帮助。现在机构也到了最终选择阶段，大家自己可以到应用-市场，下载“博尔系统”APP，或者 直接点这里进入 ，有机构库存，那肯定有交易价值，换也换有机构库存的股票，跌也找有机构低吸品种。



