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扒掉这两层皮，必见曙光

(2019-08-06 12:08:37)
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标签：

股票

量化交易

量化投资

 分类： 研究方法

扒掉这两层皮，必见曙光


对于眼下的局面，上午和一个博尔老用户，也是当年闽发的一个前辈攀谈起来，他说不要看指数，看走势如何，实际现在局面披着两层皮，看清楚这两层皮才是关键。

 

局势的两层皮

这位博尔老用户说了，一层是行情的皮，做盘的资金绝不会受制于人，行情盘整收集不到足够筹码，结果就是向下砸出大坑，这样才能隐藏自己动向。同时太多的股票上出现了反复的骗线，用股价的涨跌来掩盖最终的意图。这两层皮，他用博尔系统总结了十个字： “盯机构异动，看行为反常。”他说千说万说，一定不能看走势，要看交易行为，所以大家手里的股票也可以点这里进“博尔系统”，去看下交易行为上的变化，这两层皮不撕掉是不成的。

 

盯机构异动

我之前说过眼下机构大换血，所以行情一定大震荡，无论是买还是卖，肯定是先砸出大坑来，前辈和我说，这点没错，但实际这一轮谁都没有赚到钱，对于那些机构、私募来说，要想重塑形象，不仅要盈利，还要赢得超额利润，如何赢得超额利润？必然是先把水搅浑，让你不知道他究竟做的是哪个票，虚虚实实。


扒掉这两层皮，必见曙光


看上面两幅图，左图和右图同样面临调整，但是一个调整过程中，机构库存数据是不断下降，甚至最后涨得时候已经消失，结果就是跌下去，而另一个调整过程中，机构库存不断增加，自然是越涨越有信心。


所以6月下旬以来很多股票涨上去就失速，就是因为机构玩虚的，早就跑了。这两天市场连续下跌，大家手头股票机构库存是什么状态？可以点这里进“博尔系统”去量化清楚，自然清楚机构资金的实际动作，否则不看到面具背后的东西，现在做股票是很难的。

 

看行为反常

这位前辈还说了，他说有些机构现在很聪明，可能就算是量化都看不出影子，但是交易行为上是无法再隐藏的，无论怎么调整，只要自己不跑，一定会主动买回来的。而这种操作，必然能用博尔系统量化出来，下跌中出现蓝色“空头回补”主导。


扒掉这两层皮，必见曙光

上面两幅图就如此，股价不断下跌，但实际却是交易行为不断回补，这种时候就没啥好担心的，所以眼下关键就是去看看跌下来是啥行为，没机构的不要守住，因为还得往下砸，有回补的，有机构的不用担心。自己可以上点这里进“博尔系统”，再去量化手头股票此刻有没有“空头回补”。并且这状态与走势无关，眼见为实，别想当然，想当然很多时候就把自己给坑了。 




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