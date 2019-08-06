今天，很多朋友都往下面的缺口看，觉得这次怎么着，缺口都得补了。看淡的气息不言而喻。总公司那边，投研部门已经做了墨菲效应走势推演，一种变化就是，市场出现墨菲效应，预期补缺口，然后缺口就被补掉，补掉缺口总想着反弹吧，结果市场还真反弹了，但反弹力度不大，之后再拐头向下，那一刻，可能什么预期都被打磨掉了。但即便是这样的变化，也不过就是空头的三板斧发威而已。但空头就三板斧硬，避开被三板斧砍到的股票，行情就没那么危险了，反而机会更多。

三板斧最凶一招

而空头三板斧，是“突袭下跌”、“先砸后跑”、“羊群踩踏”。其中“羊群踩踏”是下跌力度最大的一种，这种状态下，未必单日跌幅如何如何大，但持续时间长，累计的下跌十分厉害。而如何判定出现了“羊群践踏”，还是要先到应用-市场，找到“博尔系统”APP，自己来量化“机构库存”，“羊群践踏”现象的出现和机构的动作密切相关，和大家自己下跌的股票也密切相关。

羊群踩踏，下跌最大

“羊群踩踏”式的做空，拿“博尔系统”去量化，一个最大的交易特征就是“机构库存”处于消失状态。而“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化。“机构库存”消失，就意味着机构跑了，或者机构不管了。那这种股票一旦下跌，就是散户、游资的夺路而逃，毫无支撑，夺路而跑。

并且这种“机构库存”消失的状态，可能出现在任何时候，不仅仅在下跌中，上涨、横盘也都有可能，但只要这种状态持续，股价就不会变好，即便反弹，也是昙花一现，哪怕涨的快，必然跌的更快，多头和多头比谁抛的快，散户和散户比谁先逃跑，这种情况下是没有留情可言的。大家自己的股票，会不会有这样的危机，自己可以上 点这里进“博尔系统” ，再去量化手头股票此刻有没有“机构库存”。并且这状态与走势无关，眼见为实，别想当然，想当然很多时候就把自己给坑了。

先砸后跑，特别注意

另外大家去量化之后，手头股票未必会碰到“机构库存”消失状态，但机构做空的状态是会碰到的。这种状态属于能量化出橙色的机构库存，但再去量化机构行为导致的交易状态，就发现是绿色的做空主导，那后面就要注意了，持续的绿色做空主导，就是“先砸后跑”的状态，那也是有问题的。一旦机构自己一路跌，一路跑了，最后“机构库存”又消失，就是彻底出问题了。

但有的机构做空了两天，立马就变了，变成回补低吸。这种行为也同样能量化出来，而意义完全不同，首先就是机构不再做空砸盘，而是在低吸了，那就会有转机出现。现在很多向下砸盘的股票，实际砸盘背后状态未必都是机构做空，也有很多是机构回补。至于大家手头股票属于哪一种，可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，在去量化下跌中机构的动作，虽然此刻都在跌，但到过两天这两种股票就不一样了。



