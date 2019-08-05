「转」露风清扬私家投资备忘录（2019-08-05收盘）(2019-08-05 18:52:18)
私家投资备忘录（2019-08-05 收盘）
刚发了一篇露风清扬先生的文章，我看大家都很是喜欢，发现先生又发了一篇关于量化看盘的，我觉得看得比我通透，拿来与大家分享，喜欢量化的朋友，也可以看看。
私家投资备忘录（2019-08-05 收盘）
作者：露风清扬
未曾想过，酣畅淋漓的打字，竟也有一种快感。
何不每日用最简短的文字，记录自己的投资所想。
是非成败转头空，对错不必在意，权作清风。
如引发不适请见谅，纯个人放炮，不做任何建议。
多少文字算简短？寥寥三百两百字，应足矣。
一，道听途说
人民币贬值，成热议。
10万美刀入场，9.5万美刀回家，看谁敢来！
国货精品，越卖越强，楼市主观情绪降温，部分资金无处可去，股市或成洼地。
经济发展无坦途，国家大力扶持民营及各类企业，岂容证券市场丧失融资功能。
外部环境瞬息万变，处境微妙，内部只能男儿当自强。
废话不用多说，股市中短期看好。
二，量化数据
露风清扬
2019-08-05 晚
后记：给大家安利下博尔社区，老概一直逛得一个量化数据基地，我看新浪不少名博的博主都在里面，也有像露风清扬这样不出市的高手，有兴趣的可以点这里进去，我在博尔社区的ID还是概念爱好者，欢迎大家关注。
作者：露风清扬
未曾想过，酣畅淋漓的打字，竟也有一种快感。
何不每日用最简短的文字，记录自己的投资所想。
是非成败转头空，对错不必在意，权作清风。
如引发不适请见谅，纯个人放炮，不做任何建议。
多少文字算简短？寥寥三百两百字，应足矣。
一，道听途说
人民币贬值，成热议。
10万美刀入场，9.5万美刀回家，看谁敢来！
国货精品，越卖越强，楼市主观情绪降温，部分资金无处可去，股市或成洼地。
经济发展无坦途，国家大力扶持民营及各类企业，岂容证券市场丧失融资功能。
外部环境瞬息万变，处境微妙，内部只能男儿当自强。
废话不用多说，股市中短期看好。
二，量化数据
- 截止今日收盘，博尔系统的「主导动能」数据显示，上证指数已经连续四天「做空主导」，粗略看了一下，这竟然是过去一年间，首次出现，但做空力度并不多，有玄机。
- 在上证指数60分钟图中看到，指数已跌破「多空概率」之做多概率68%位置。以史为鉴，短期内，指数横盘震荡或快速反弹概率极大，原则上，此处的止损盘，会比窦娥还要冤。
- 博尔系统中，多数的量化数据机会，皆来自于下跌。如上面所讲的连续出现「做空主导」行为，或连续出现「空头回补」行为，皆是机会。
- 明日市场出现「空头回补」概率极大，一旦「回补行为」出现，必有一批个股迎风起舞。
- 个股机会应关注「五日库存」「十日库存」中的机会，避免激情式无厘头上涨的个股。
- 无论市场、板块还是个股，当博尔系统的「主导动能」数据出现黄色的「获利回吐」行为，必须谨慎，屡试不爽。
- 无论市场、板块还是个股，如果没有「机构库存」或「游资动向」数据配合，不必太认真对待，否则浪费感情。
露风清扬
2019-08-05 晚
后记：给大家安利下博尔社区，老概一直逛得一个量化数据基地，我看新浪不少名博的博主都在里面，也有像露风清扬这样不出市的高手，有兴趣的可以点这里进去，我在博尔社区的ID还是概念爱好者，欢迎大家关注。
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