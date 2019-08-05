私家投资备忘录（2019-08-05 收盘）



刚发了一篇露风清扬先生的文章，我看大家都很是喜欢，发现先生又发了一篇关于量化看盘的，我觉得看得比我通透，拿来与大家分享，喜欢量化的朋友，也可以看看。



