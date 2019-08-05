加载中…

加载中...

财经股票名博 《股市公开信息淘金》作者 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
揭幕者
揭幕者 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：195,377,856
  • 关注人气：286,518
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

「转」露风清扬私家投资备忘录（2019-08-05收盘）

(2019-08-05 18:52:18)
转载
标签：

量化投资

量化交易

股票

webapp

概率预测
私家投资备忘录（2019-08-05 收盘）

刚发了一篇露风清扬先生的文章，我看大家都很是喜欢，发现先生又发了一篇关于量化看盘的，我觉得看得比我通透，拿来与大家分享，喜欢量化的朋友，也可以看看。
私家投资备忘录（2019-08-05 收盘）
作者：露风清扬

未曾想过，酣畅淋漓的打字，竟也有一种快感。
何不每日用最简短的文字，记录自己的投资所想。
是非成败转头空，对错不必在意，权作清风。
如引发不适请见谅，纯个人放炮，不做任何建议。

多少文字算简短？寥寥三百两百字，应足矣。

一，道听途说
人民币贬值，成热议。
10万美刀入场，9.5万美刀回家，看谁敢来！
国货精品，越卖越强，楼市主观情绪降温，部分资金无处可去，股市或成洼地。
经济发展无坦途，国家大力扶持民营及各类企业，岂容证券市场丧失融资功能。
外部环境瞬息万变，处境微妙，内部只能男儿当自强。
废话不用多说，股市中短期看好。

二，量化数据
  1. 截止今日收盘，博尔系统的「主导动能」数据显示，上证指数已经连续四天「做空主导」，粗略看了一下，这竟然是过去一年间，首次出现，但做空力度并不多，有玄机。
  2. 在上证指数60分钟图中看到，指数已跌破「多空概率」之做多概率68%位置。以史为鉴，短期内，指数横盘震荡或快速反弹概率极大，原则上，此处的止损盘，会比窦娥还要冤。
三，量化机会
  1. 博尔系统中，多数的量化数据机会，皆来自于下跌。如上面所讲的连续出现「做空主导」行为，或连续出现「空头回补」行为，皆是机会。
  2. 明日市场出现「空头回补」概率极大，一旦「回补行为」出现，必有一批个股迎风起舞。
  3. 个股机会应关注「五日库存」「十日库存」中的机会，避免激情式无厘头上涨的个股。
四，量化风险
  1. 无论市场、板块还是个股，当博尔系统的「主导动能」数据出现黄色的「获利回吐」行为，必须谨慎，屡试不爽。
  2. 无论市场、板块还是个股，如果没有「机构库存」或「游资动向」数据配合，不必太认真对待，否则浪费感情。
今日通篇600余字，还是有些多，明天努力300字表达清楚。

露风清扬
2019-08-05 晚

后记：给大家安利下博尔社区，老概一直逛得一个量化数据基地，我看新浪不少名博的博主都在里面，也有像露风清扬这样不出市的高手，有兴趣的可以点这里进去，我在博尔社区的ID还是概念爱好者，欢迎大家关注。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有