明日还将大换血，这点可保平安

上午就和大家说了，越是下跌越是机构纠错的表现，巧的是，下午一做私募的哥们电话我，邀请我去做他们公司项目总顾问，说是最近几个盘子表现不如意，自己做项目总监也是压力山大，好不容易最近市场调整下来，必须要快点修正，最后我给婉拒了，一方面自己一滩事情，另一方面，也怕自己才疏学浅，耽误人家。

游资机构接力赛

管中窥豹，目前的情况看来是大资金也被套牢，是毫无疑问的，但是和我们散户不一样的，大资金一定是强力纠错，机构也好，私募也好，基本都是这思路吧。对于这种圈内公开的秘密，招致的结果就是游资抢食机构，既然机构的路线图已经公开，那么游资在局部的时刻，无论资金、还是研究的力量，一点也不差的。所以往往能赶在机构逐步参与前面，猛烈的杀进去。结果就呈现出，游资翻盘，机构接力的局面。大家现在最要关注的就是这种情况，点这里 点这里进“博尔系统” ，机构游资是否有接力表现。在博尔系统中，面对这种情况，我通常用的就是这一招：“起涨看游资，推升看机构”。

起涨看游资

游资，大家都清楚，很多时候是买大家不敢买的时候，游资的水平不用怀疑，所以游资进去之后，股价翻盘的可能很大，比散户抄底要靠谱多了。往往这种位置，就叫做 “ 游资起涨点 ” 。





而看今天的市场，很多股票呈现出下跌之后又拐头向下，这种走势的样子，散户坚决进场，估计是难的，但游资就敢。所以大家手头股票今天如果调整，也可以去看游资是不是参与其中， 点这里进“博尔系统”, 去量化一下“游资动向”，特别是今天第一天出游资动向的，就得特别关注。因为游资投机，搏的就是行情翻转，敢于集中出手的第一天，就是他们觉得能够翻盘的时候。

推升看机构

实际上伴随着白马雷声轰轰，实际上是对过去几年配置的大纠错，因为原先的故事讲不下去了，于是机构扮演投资风格转向的角色，游资扮演行情吹号手的角色，而散户扮演的是趴下的角色。于是尽管市场最近波动极为激烈，但交易的状态，依旧是“游资发动，机构接力”。大家看看下面的股票就清楚，行情走出一波大涨的股票，拿博尔系统去量化，总是先有“游资动向”，后有“机构库存”。下图里蓝色代表“游资动向”，橙色代表的是机构库存，好股票游资、机构的基本不间断的。





相比下，如果一个股票，量化出来，既没有机构库存，有没有游资动向，那这种时候的走势，往往容易失控，什么情况都会出现，甚至长阳反弹也会瞬间丢失。眼下手头股票不怕调整，就怕既没有“游资动向”，又没有“机构库存”。那是没资金照顾，就太危险了， 点这里进“博尔系统”, 去量化一下，心里有底就好了，毕竟大换血的时候不要成炮灰。



