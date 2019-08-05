敌方意图无需猜测，观察战局的发展，就会越来越明显，优秀的统帅能更早的发现它。——克劳塞维茨

如果5、6月份的震荡时，还不能确定，未来会走那条路，选哪种股，但今天的折腾之后，已很明晰了。此刻和不少朋友交流，对于当前的市场，哪怕早上下跌破位，并不害怕，但心有点凉。原本震荡那么旧之后，在这个阶段，参与的投资者很多。简单的跳水下去，不符合各类资金的愿望，所以现在的下跌有点拉弓弦的感觉。但也有不少朋友，以为看着这几个月几万亿的成交量堆在这个位置，破位下去，再要要翻上去，谈何容易，连反弹空间都看不到，这不就凉凉了？

凉凉？不要武断

但当时我是请他们别就这么武断行情凉凉了，先到应用商店，下个“博尔系统”APP，一定先去量化股票此刻有没有积极的机构动作。因为市场破位向下，唯一的机会就是机构没跑，还在积极的做。而在这种状态下，就算破位，反而扩大了反击的空间。

量化机构的动作，看的就是“机构库存”，因为“机构库存”就是对机构积极行为的量化。一个股票如果震荡中一直有“机构库存”伴随，就算破位，也可以泰然处之。

但那些震荡中“机构库存”已经消失的股票，真就是不成，反弹有限，下跌更快。所以此刻大家手头股票，不管是震荡的还是反弹的，亦或者是下跌的， 先点这里进“博尔系统” ，在去量化“机构库存”，是凉凉还是火火，一目了然。

反击时点

然后就是，有机构库存的股票，就得注意反击时点。而所有的转折，主导交易的力量没有改变。通常的下跌能量化出做空主导（绿色），但有些下跌，主导交易的力量会出现变化，呈现出空头回补主导（蓝色）。交易状态变了，股价转折的先兆就有了，这是很直观的。大家看下面图里的股票，也是一看就明白。

一旦市场中，这种连续回补的现象多了，这方面，大家可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，把自己手头在下跌的股票，都一一量化一下，只要看到了交易状态的变化，相信看到了股票有这种反击准备，大家都知道该怎么做，要走的也先等等，轻仓都还能再买点呢。总之，下跌从来就是两面性的，既让你害怕，有给你送上大礼，关键还是自己能不能看清背后交易的改变。













