机构强力纠错，午后给你颜色

一营业部老总上午给我来个电话，问我融资融券的渠道，我说咋啦，他说最近几个大户胃口特别大，操作相当频繁，他本想趁着行情清淡，请年假去南美旅游，这下也泡汤了。我说我给留心下。

诸位看友，这种消息大家就要多留意，炒股这件事，多数人是走一步看看一步，如果你去论坛里面看看，有多少人对于股票的态度是不涨不走，这就是典型的走一步看一步，但反观刚才说的大户，就不一样了，有计划有节奏，其实真正会炒股的，行情越是折腾，操作越是猛。就像上午用博尔系统看盘，别看指数一路下跌，两个数据很有意思，代表前期资金重新买入的“空头回补”行为和代表机构资金的“机构库存”数据都出现了明显的回升，而你看走势就是两波肃杀，想和我一样看盘的话，可以 点这里进“博尔系统” ，再去量化交易，我这近十年用下来，早已经不看走势了，搞不清楚股价背后的行为，走势都是个P。

机构强力纠错

显然机构在买，是不是自救，我从来不这么觉得，谁也不是神仙，无法避免错误，聪明人会及时调整，何时调整，就是利用下跌来调整自己的错误。两个数据的回升就是机构强力纠错的表现，接下来会如何演绎？





当然是该抛弃的被抛弃，该重新选择的重新选择。而且必然是反向表演，也就是说被抛弃的，你看到的可能是逆势走强，而重新选择的却是低调下跌，反正这些人一定是精明着呢。

被抛弃的长这样





看上图就会发现，不管是股价走平，还是股价上涨，但背后都没资金支持，结果只能一路下跌，所以下跌的时候，抗跌不见得是好事情，大家手里的也不要放松警惕，看友们可以 点这里进“博尔系统” ，再去量化交易，关心的股票有没有“机构库存”一定看清。

被关注的长这样





看上图就发现，股价走平甚至下跌的背后，机构资金依旧活跃，这种岂能轻易相信，但如果没有机构资金你去死扛也是危险的，可以 点这里进“博尔系统” ，去量化下交易背后的情况，不要被走势迷惑。

所以下跌的背后实际就是机构强力纠错的阶段，何时拉起来不知道，但是没有机构资金参与肯定是不成的，就像那几个大户，大户能成为大户，不是说的，



