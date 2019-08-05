看看过去几个月的走势，显然是本周走的是破位下行。低点抬高的状态刚刚被打破。这时候通常都会出现两种声音，一种是跳空破位下午，行情有问题了。另一种是，不破不立，缺口必补，最后的吓人一把。比如说，就有几个朋友跟我说，周一开盘就打算买进去，因为一方面自己就觉得可以做了，另一方面也是看到有些资本市场里的牛人，最近在再放豪言，他们也觉得有道理，现在不做还什么时候去做？但当时我劝他们三思再三思。





做股票，不看别人什么说

但我这么一说，那几个朋友是是不理解的。因为看我文章前两周一直在说，这种位置，资金都在动作。从好多做营业部老总的朋友都忙的不亦乐乎，一些机构里面做的朋友也态度也是非常积极。为什么他们要去做的时候，就得三思再三思？于是我就和那些朋友说，嘴巴上讲，表个态都是容易的，但真金白银的去做，可不能单单看别人怎么说。我当时是请那几个朋友，上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己先去量化，量化的好处是，看清真是在交易的那些资金，究竟是什么态度，哪种力量更厉害，这都是钱堆出来的，很难骗人。比嘴巴上说的更加靠谱。

看清先动手的是谁

当时我给那朋友仔细的说了我会远离的那些股票，和那些我认为是中流砥柱的股票。那些能成为中流砥柱的股票，都是有机构资金非常积极的参与其中。用博尔系统，一定会量化出橙色的“机构库存”。因为“机构库存”就是对机构积极行为的量化。

但如果量化不出，“机构库存”处于消失状态，那结果就完全不同了。哪怕看上去有反弹，也会突然砸下来，去创新低，长期机构库存消失，杀害之大，冠绝A股。无论此刻看我文章的朋友是动手，还是不想动手，都可以 点这里进“博尔系统” ，再去量化交易，关心的股票有没有“机构库存”一定看清。上面图里的股票之所以有的越跌越快，有的即便有大的反弹，还要会再跌光，就是橙色的“机构库存”消失。

破位时，总有良机良股

而对于能够量化出机构库存的股票，显然你能赶上机构的节拍，是可以去做的，但参与别盲目，机构做空时进场，只能当炮灰。应该再去量化“主导动能”，当发现交易被蓝色的空头回补主导时，才叫踩准了步点，就像下面的股票那样。

当时那朋友听了我说的时候，顺口就说，万一买进去，机构又做空了怎么办？我直接回他，只要持续有机构库存，根本不会出什么大问题。最多就是后面机构一看做不上去，不做了，那“机构库存”也会消失，这种时候或许有3%、5%的亏损，损失可控。但做对了，这种位置一把上去，20%、30%都是很快的。看我文章的朋友，自己上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入， 自己量化，心里就会很有底，到底有没有机构，有没有在回补，都能量化出来。总之，眼下这种位置，不仅仅是对于短期两三周的行情，是临近变局的时候，更是对5月以来的3个月时间的横盘，到了一个临近变局的时候。而一旦对过去3个月的震荡，做一个方向选择，无论向上向下，个股里的力量都是很强的，空间是很大的。







