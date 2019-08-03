遇到下跌的时候，总希望自己的股票能够抗跌。但一件事情，让我知道了，一些几亿，十几亿乃至几十亿资金的机构，他们对与下跌中该找怎么样的抗跌股，有他们独特的办法。

前段时间，5月初的时候，一基金的朋友找我，。找我就是问了我一堆医药股的「机构库存」是什么样的情况。当时我也觉得奇怪，数据他们不都有吗？还问我干吗。结果7月份的时候，那朋友很嘚瑟的发我一张图。是他们公司，旗下一个医药基金的组合，明显净值增加大大超过市场。

当时还和我说，那时特地找我确认，就是因为当时他们医药股的组合非常抗跌，如果这个抗跌是其他机构一起护盘造成的，那么他们肯定也不减持。如果其他机构都开始跑了，那这种抗跌，只不过是一种惜售心理，时间一长，就得补跌。而看「机构库存」的变化，就是为了确认到底当时其他机构采取了什么样的行为。当然结果是，当时机构库存都在提升，所以他就心定了。后面果然涨了一把上去。

所以一个股票抗跌好不好，还得看抗跌背后，机构资金的行为。比如说以下这种状态。就是股价抗跌，但机构蓄势。后面表现都不差的。而看的朋友肯定会想，「机构库存」在哪里能看到。应用市场里可以去找一下“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入“博尔系统” ，就可以用“机构库存”去量化出机构行为。

这两天行情下跌，也是有很多股票抗跌的，而抗跌股到底是一时的惜售还是，还是确实有机构积极护盘。量化之后都是一目了然的。

当然还有很多股票这两天已经跌下去了，实际下跌的股票也是有真有假，那些能够跌下去回不了头的股票。往往就是下跌过程中，一方面“机构库存”在不断减小，另一方面，交易力量又被做空行为主导，显示为持续绿色的做空主导，这样情况，说明机构资金正在放弃，到最后连“机构库存”都消失了。