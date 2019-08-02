午后大佬急电，下步安排妥妥

今儿下午接到两通电话，很有意思。一通是找我帮忙说情的，一跌搞得自己要平仓，一个是找我邀人的，说是准备提前进场，黑天鹅让自己的时间表提前了，预期中的便宜货已经有了。要说情的，我只能回绝，即便是多年的交情，也没有办法，这是红线；要我帮忙找钱的，这倒是好办，反正现在也不缺钱。趁着人家有求于我，我就和他好好打听下，不私藏，给大家分享下。

资金回撤是大坑

这世界就是如此有趣，城里的想出去，城外的想进来。那究竟该进去还是出来呢？我又问了那问我找资金的朋友，他说，今年最大的问题就是企业盈利能力明显下降，不加分就是减分，所以黑天鹅不会少，安全起见，多数资金会用脚投票，他让我注意资金回撤情况，我就想到自己用的博尔系统里面有个“获利回吐”功能，是不是符合他说的，我给他看了几个股票，他说大体上差不多，符合他们的手法，就是涨上去的时候已经开始减仓了，而不是像大家想的那样，一路推升股价，其实是边打边撤的。我给大家也看看这类的股票，接下来还会遇到这种情况，这次都多长个心眼，当心资金回撤。 或者直接点这里进入博尔系统，自己去看下自己的股票是不是有资金回撤的现象。





越跌越买是真爱

我继续和这朋套话，我说那你看看什么可以拿着呢，因为有的根本没涨，就下去了，他说，这还不简单，就一句话，买跌不买涨啊，你要是看到谁在跌得时候，不断补仓的，那准有戏。我继续让他看看“空头回补”这种行为，因为我知道“空头回补”是做空资金重新进场的表现，他看了后，说差不多吧，总之涨的时候未必是涨，跌的时候未必是跌，这就是有猫腻的过程。最后他还补了一句，这东西不错。大家手里股票可能也在调整， 直接点这里进入博尔系统，去看下，这样心里更有谱。

他最后叮嘱我，这段时间要快速清理好仓位，该走的该留的都不要搞错，否则接下来可能让我赶不上，我说为什么，他说不然我找你借资金又为啥。希望给大家力量，周末愉快。