到了关键中的关键，晚上好好找股(2019-08-02 16:06:08)
对于行情的提醒，有两点，一是当大家观察结果一致时，所看到的就是无用的，以此做决策，大概率与其他人趋同，而趋同必错。二是，此刻应当忘记走势，理清自己要什么。入市是为了赚钱，但赚钱只是结果，为了达到这个结果，所要坚持做的事情，才是要紧的。
不看走势，看行为
而昨天的直播里也说了如何观察一股大资金，再去跟着做。具体大家可以上应用-市场，把“博尔系统”APP，装好之后，自己再去量化手头股票。目前可以不看走势，就像下面图里的股票，橙色代表“机构库存”，量化的是积极的机构行为，下跌中、横盘中，机构行为越来越积极，自然是机构看好这个股票的表现，一目了然，这样的股票当然能跟着做。
另外，眼下还有一种情况，就是股票现在震荡下跌，但去量化之后，就能发现，“机构库存”确实存在，但也没有特别积极的越来越多。这种情况下，有的是机构资金在撤退，也有一部是在洗盘。而眼下如果震荡下跌是在洗盘，那后面涨的机会就大了很多。
对于机构洗盘，走势上或许是千奇百怪的，但交易行为特征都是一样的，主导交易的力量变化是红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。
眼下震荡中，出现这种洗盘特征的股票也是很多的。大家手头股票震荡的话，也可以到应用-市场，找到“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，自己就可以用，有没有反复洗盘，这种迹象出现了，涨起来很容易，即便市场接下来出现横盘破位，大盘指数跌下去，它都能抗一抗。同样，因为反复洗盘，会洗的比较干净，一旦打算做了，涨起来也会很快。行情一好，先涨起来，就是这种股票。而这种震荡，对于很多股票来说，现在就是在一次次的反复洗盘，但一次、两次、三次洗盘之后，越洗后面试盘向上的可能就越大。后面股票要涨上去，要么大盘反弹了，这点注意上证指数的“空头回补”主导什么时候出现；要么是自己的股票跌的时候机构资金看中了，不是洗盘就是不断买进。这几点的量化之后应该都是清晰的。