对于行情的提醒，有两点，一是当大家观察结果一致时，所看到的就是无用的，以此做决策，大概率与其他人趋同，而趋同必错。二是，此刻应当忘记走势，理清自己要什么。入市是为了赚钱，但赚钱只是结果，为了达到这个结果，所要坚持做的事情，才是要紧的。

不看走势，看行为

而昨天的直播里也说了如何观察一股大资金，再去跟着做。具体大家可以上应用-市场，把“博尔系统”APP，装好之后，自己再去量化手头股票。目前可以不看走势，就像下面图里的股票，橙色代表“机构库存”，量化的是积极的机构行为，下跌中、横盘中，机构行为越来越积极，自然是机构看好这个股票的表现，一目了然，这样的股票当然能跟着做。

另外，眼下还有一种情况，就是股票现在震荡下跌，但去量化之后，就能发现，“机构库存”确实存在，但也没有特别积极的越来越多。这种情况下，有的是机构资金在撤退，也有一部是在洗盘。而眼下如果震荡下跌是在洗盘，那后面涨的机会就大了很多。

对于机构洗盘，走势上或许是千奇百怪的，但交易行为特征都是一样的，主导交易的力量变化是红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。