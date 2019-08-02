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福祸线路明确，午后翻盘就靠它

(2019-08-02 12:08:00)
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花园生物

股票

量化交易

 分类： 实盘直播每日更新
福祸线路明确，午后翻盘就靠它

上午承压这是必然的，否则股市就不是股市，但是今年这样的情况也不是一两次了，所以抓问题抓本质，今天一地鸡毛不可怕，可怕的是之后继续一地鸡毛。

 7月走强的个股不多，这意味着一旦破位下去，之后要返上来有难度，因为套牢的不多，所以想要生产自救的资金也就无所谓了，结论就是，随行就市跌个两三天那都不是事，怕的是一脚踹下去整个波段下跌，杀伤力就大了。所以今天最重要的就是，分清楚下跌背后的福祸所在。 

是福是祸，先看机构
话说这一轮，通过我给大家透露的，通过量化大数据都可以看到，具备波段杀伤力的下跌，必然是“机构资金”自己先撤退，甚至于股价没跌的时候已经跑路了，这方面可以去看我昨天给大家的文章，或是你已经看过了，那就直接用“博尔系统”去量化下“机构资金”行为，我上午统计下来，“机构库存”数据，就是反映 “机构资金”行为的数据，出现了明显的下降，大家直接点这里进博尔系统看。还有一些呢就是下跌的时候反而积极动作，这就好比弹簧，你压得越紧，后面反击的力度越强。

波段撤离，不是一时兴起
先来看，波段杀伤的个股，其实这类个股很好看清楚，因为你一量化交易行为，就是下跌的过程中“机构库存”数据多半就消失了，显然机构撤退的早，就算是今天撤退的，只要没了，那就要多加小心了。花园生物（300401）就是这阶段最经典的，628日到79日，股价还是在上涨，结果资金早就跑路，最后就是一地鸡毛。再来看下面了两个个股，也是一样的德行。

福祸线路明确，午后翻盘就靠它

并且这种状态不是说下跌的时候产生，而是在震荡或者上涨的时候产生，快速下跌之后会迎来反弹，但那时候才真正的是抓人的时候，你看这股价还凑合，实际杀伤力巨大，所以眼下下跌，最危险的就是机构已经跑路的股票，大家可以直接点这里进博尔系统去看“机构库存”数据。


弹簧股是大机会
俗话说，买跌不买涨，只要跌的时候，你可以量化出来“机构库存”数据，那说明还是有机会的，按我的经验，这时候最有机会的那些一路调整一路补得个股，从对交易行为的量化上来看，就是持续出现“空头回补”现象，所谓“空头回补”，之前也和大家介绍过，就是做空资金重新买入的行为，这说明机构利用下跌来进行低吸，这种往往就是机会。这种自己更要盯紧了。福祸线路明确，午后翻盘就靠它

指数下午如果翻上去，我也不会觉得起卦，毕竟这也不是第一次出现，但是根本上就是上去的时候得有机构跟进，没有也还是一地鸡毛，大家不要被迷惑了，这方面我建议大家老老实实下午都去对个股交易行为量化下，直接点这里进博尔系统进行交易量化

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