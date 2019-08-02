早上，好多朋友都在讨论，开盘后会啥样，我认为行情这一刻，很可能有会导演一次群体出错，然后被人收“情绪筹码”。之所以这么说，也是因为我了解下来，现在普通投资者，和机构投资者，对行情这次下跌，态度的截然不同。一些散户朋友，我问他跌下去会怎么样，基本都和我说，盘了3个月，跌下去的话，日后上去又困难了。而恰恰相反，机构里做的朋友，却表示，不管会不会下去，他们看好的品种，下去的话，都会埋单。





而此时，是言者无心，听者有意，上次他们要“情绪筹码”，还是去年12月份的时候，现在看来又要再来第二出。如果机构现在都是下面埋单要货，那这两天的虽然加速下跌，但大家是可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用来量化交易，再通过量化机构的动作，是可以看清这种埋单低吸。

机构低吸

量化之后，如果发现橙色的“机构库存”，就说明确有机构在积极动作。此时只要进一步量化机构动作导致的交易变化，比如空头回补的力量主导了交易，就知道此时机构动作，是张开麻袋低吸股票，就像下面的股票那样。

事实上，刚才随便翻了一下股票，这种机构回补，低吸筹码码的股票是不少的，而此刻低吸的恐怕有很多就是“情绪筹码码”。而情绪筹码码到手之后，对恐慌盘从来就是先轧空一把再说的，所以大家自己关心的股票，有没有这种“情绪筹码码”被收，可以 直接点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，立马就清楚了。

有些必涨，并不开心

另外，我也问问那位朋友，反弹机会在哪里？结果人家回答我，目前看，那些从哪来回哪去的股票，只要不是问题股，要摘牌，后面应该有机会。我一听差点背过气去，一个股票如果要从哪来回哪去，那至少还得跌30%以上，但这种玩笑话也提醒我，眼下“机构库存”消失的股票真不能碰，因为“机构库存”消失，说明机构跑了或者不管了，这种股票太容易反复创新低了。

而这种股也是最要当心的，不是看到跌多了就觉得没事了，上面图里的股票就是前车之鉴。到底哪些股票有这样的风险，也一样到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，有没有机构的动作，是可以直接看到的。这样心中有数，怎么样也都安全很多。后面的行情，要跌、要涨，不是某个人能够决定的。所以后面一旦向下跌，对于参与其中的机构资金来说，无非就是不管他，等大幅下跌再说，还是借着下跌，赶紧买。前者不知道要跌到哪去，而后者，越跌反击的力量也会越大的。而这两种区别在哪，上面已经说的很清楚了。



