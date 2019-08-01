今天市场一个小跌点之后，盘局又继续了。目前短期盘整从7月9日开始计算，已经16天时间，而过去5年内，窄幅盘整的局面，能持续的时间，最长也就30天，换而言之，一半已过。那么后续显然是伴随盘整的继续，突破或跌破的几率会显著加大。

盘整有三类

但，做股票不仅仅是做概率，实际上，涨跌背后，突破和跌破背后，都有客观的逻辑。并且由于从大的方向上讲，5月至今的足足3个月时间，行情就在不断震荡。但震荡3个月之久，也要进入尾声了。这样是16天的盘整叠加3个月的震荡，后面无论是向上还是向下，力度都不会小。并且个股一定是提前的。等市场走出来，好的早就涨到天上去了，坏的也早就跌的走不动了。

所以现在表面看，波澜不惊，实际现在是紧要时刻，这种时候，对于盘整走势的分类，我一般会用“博尔系统”APP去量化，量化之后，能很清晰的把盘整分为三类，分别是压盘、托盘和洗盘。分类之后每一种状态，都有应对之法，也就不怕股票后面突然上涨，或者突然下跌了，并且只要它一动，你赢了。

压盘——增强不涨

首先说压盘的状态，压盘实际就是横盘中，有明显的机构资金动作，橙色的“机构库存”在不断增加，说明机构动作还越来越活跃了，但股价就是不涨。这种情况，就是机构资金在压盘，刻意不让股票涨，但通常没过多久，就突然大涨了，就像下面图里的股票那样。

显然机构行为越来越活跃的情况下，压盘最终是压不住的，所以这样的盘整股，大家如果去做，短期有启动机会，手头有这样的股票，更可以预期一个波段机会，如果稍有盈利就跑掉，很可能跑一个地板价，回头再看就划不来了。当然横盘股票未必个个是在压盘，这点大家自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化一下交易，到底是不是压盘，很容易看清的。

托盘——消失不跌

另外，还要提醒一下，大家如果去量化自己关心的震荡股票，要当心的就是托盘，因为压盘的股票就算错过，也就少了赚钱的机会。而托盘的震荡如果不知不觉，一旦托盘资金一撤，不托盘，那可不是少赚一点的问题，套牢会很多。但托盘盘整这种状态也很容量化出来，正好和压盘盘整相反，橙色的“机构库存”越来越小，最后干脆消失。这就说明机构不想积极的动作，最多就是下面托盘，而托盘是靠不住的，哪天托盘一撤，说跌就跌，下面这些就是托盘股的交易状态。

由于托盘资金什么时候撤，咱都不知道，所以最好的办法还是不去猜。因为一旦猜错，得不偿失，不如早早防范。想想4月对于很过股票来说，已经把曾经的上涨利润擦完，一旦再破位，就不是单纯擦利润了。大家可以上手机应用-市场，下一个“博尔系统”的APP， 或者点这里直接进入 自己的股票，真有做空优势的震荡，一直有人托盘的话，密切关注，不报侥幸，一旦再有做空，不等它破位就跑了，反正震荡股票那么多，地雷基本不用去抱。

洗盘——震仓优先

剩下还有一种就是洗盘，震荡中的洗盘也是非常多的，接下来，后面一篇上面我还会仔细说。