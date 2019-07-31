谨防小动作，必须防假涨盯假摔

上午这一跌，问的比昨天还多，不是说资金要进场吗？怎么就歇菜了呢？道理大家都懂，都知道不可能马上上去，但偏偏过不了自己的心理关。实际在我看来，这种震荡的时候，最要紧的是看清楚机构的小动作，这些小动作搞不清楚，很容易就搞错方向了。