谨防小动作，必须防假涨盯假摔(2019-07-31 13:37:21)
谨防小动作，必须防假涨盯假摔
上午这一跌，问的比昨天还多，不是说资金要进场吗？怎么就歇菜了呢？道理大家都懂，都知道不可能马上上去，但偏偏过不了自己的心理关。实际在我看来，这种震荡的时候，最要紧的是看清楚机构的小动作，这些小动作搞不清楚，很容易就搞错方向了。
防假涨，盯假摔
对于目前这种行情，按照我的经验，就是要做到“防假涨，盯假摔”。从交易资金上去看，就是有大资金的交易行为比较活跃，而从交易行为上来看，真涨的股票，背后一定是做多持续主导的行为，而假涨的正好反过来，这一点大家可以用博尔系统量化下，点这里进“博尔系统”，之前和博尔那边做研发的有过沟通，他们认为，这其中，交易行为是很难掩盖的，因为做多和做空的手法是无法重合的。
对于目前这种行情，按照我的经验，就是要做到“防假涨，盯假摔”。从交易资金上去看，就是有大资金的交易行为比较活跃，而从交易行为上来看，真涨的股票，背后一定是做多持续主导的行为，而假涨的正好反过来，这一点大家可以用博尔系统量化下，点这里进“博尔系统”，之前和博尔那边做研发的有过沟通，他们认为，这其中，交易行为是很难掩盖的，因为做多和做空的手法是无法重合的。
防假涨
先来说，防假涨。前两天市场算是涨起来一些，但今天个股不少跌的还挺凶，实际这背后就是假涨搞得鬼，大家看下面这两幅图，左侧的图就是交易行为上明显做多的结果，所以即便是连续出调整，股价最终还是上涨，相反，右侧的图，虽然股价连续上涨，但背后不是做多行为，最终只能吃瘪。
所以到底是真干活，还是假干活，大家用博尔系统去量化下，点这里进“博尔系统”，看真涨还是假涨，不要看到自己股票涨，就觉得没事，实际看走势是不靠谱的。
先来说，防假涨。前两天市场算是涨起来一些，但今天个股不少跌的还挺凶，实际这背后就是假涨搞得鬼，大家看下面这两幅图，左侧的图就是交易行为上明显做多的结果，所以即便是连续出调整，股价最终还是上涨，相反，右侧的图，虽然股价连续上涨，但背后不是做多行为，最终只能吃瘪。
所以到底是真干活，还是假干活，大家用博尔系统去量化下，点这里进“博尔系统”，看真涨还是假涨，不要看到自己股票涨，就觉得没事，实际看走势是不靠谱的。
盯假摔
刚才说的是不要随便拿着，现在来说说不要随便卖掉，这种不要随便卖掉的股票就是真干活股票的加强版，同样是调整，有的调整做空的力度很小，那就是假摔，一个做空力度很小的股票，结果做多起来很猛，自然比一般股票走的都要更强，是不是要盯住，不要随便卖。
从上图看的很清楚，那些调整过程中，做空力度很小，但涨的时候做多力度很大的，明显不止一波攻势，大家用博尔系统去量化下，点这里进“博尔系统”，不要把股票扔早了，所以现在这种时刻，一定要防止机构的这些小动作。
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