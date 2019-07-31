今天早上行情下跌之后，昨天突破的苗头暂时又被压制了，但会不会继续盘下去。这次横盘会不会破纪录的长？不少朋友也在问。对此，过去我还真做过统计，窄幅度的震荡，实际上是很难持续大家看一下图表就知道，历史上，窄幅震荡不少，多数后面还是向上涨的。

这两天，一直在说机构资金在波段上涨阶段的行为规律。整体上呈现的就是从无到有，越来越强。要持有股票的话，一定要持有这样的股票。因为只要机构行为是越来越强的状态，就算涨的慢，甚至下跌，到最后，它还得往上涨（除不可抗因素外），否则那些在里面的机构资金就全套牢了。然后至于参与的时机，这方面，我要说的就是熟能生巧，大家自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化，多看一些股票，自己就有感觉。

我自己特别喜欢的就是股价下跌，但“机构库存”反而增长的时机。因为这种状态一出现，啥都不用说，机构资金对当前价格态度已经表露无疑。

就看上面图里的这种状态，一开始大涨，显然就是机构资金的动作，而后的回落中，“机构库存”继续提升，既是对几天前上涨的认可，也体现了这个位置机构特别想要做动作。这种情况一出现，后面很容易长阳涨。走势上看，最后的上涨之前，也就是个普通的震荡，但实际一点都不普通。大家手头股票震荡背后，机构资金的态度，也可以自己 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，同样清楚，震荡背后，机构资金的态度。

要快，就看做多

另外，机构资金参与其中后，上涨的速度，很大程度上取决于机构做多的积极程度，而这也是可以量化的，下面图里红色代表的就是“做多主导”，在有积极机构行为的时候，做多主导基本就是机构在做多了。像康强电子这个股票，5月以来前后有过两轮上涨，速度都是远超市场。而制造高速上涨的原因就是机构资金在连续多日做多。

一旦遇到这样的股票，就不管他什么涨涨跌跌，以持有为主，并且这是很省心的。而大家自己关心的股票，眼下有没有机构资金在积极做多的状态，可以自己到应用-市场，去下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，然后自己一量化也就清楚了。尤其是短线资金，赚快钱的话，更应该去注意这样的状态。运气好，做多起来几天就是20%、30%的涨幅，

另外现在这种市场，我统计了一下，连续5天以上有“机构库存”的股票700多家了，之前是600多家，显然又有了提升，这就说明机构资金持续积极动作的股票更多了。这种市场环境下，不论市场涨跌，局部牛一定是此起彼伏，700多家也足够挑，足够做了。













