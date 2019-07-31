行情在2950点上下震荡，对人的心理的影响是非常明显的，，昨天上午给人突破后的无限憧憬，但下午又重归平淡。于是很多朋友回到现实，放弃了对整体行情大涨的预期，回到局部行情，追求个股的轨道上。但一回到这条轨道上，就不能免俗，一定是找牛股，没牛股就赚不到。也正因为如此，午后问我哪些股票可能会继续走牛的朋友好多。

炒股与战国

实际上，选牛股这个事情，和战国时候，秦灭六国道理是一样的。秦国横扫六国前，也并不知道最终的胜利者一定属于它，楚、齐、赵、魏都很强，但秦国有一件事始终没有改变，就是远交近攻。远交近攻，就是秦对外的唯一标准。而其他六国，不断的猜敌人是谁，目标就是不断在变。百年之后，胜负已有定论。

而牛股也是一个道理，牛股是不会被提前知道的，都是捂出来的。因此选股、捂股的标准，比预判某某股是不是一个牛股要紧的多。而我自己9年以来一直用量化的方法来做牛股的。标准也不复杂，就是量化机构资金的行为，只要状态健康，就值得持有。而牛股机构行为的变化，总是遵循“从无到有，从有到强，从强到异”的规律。而大家这方面，也可以到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，自己来量化交易，也能看清机构资金的行为，对要不要拿住手头股票，很有帮助。

没机构，必不选

首先，我愿意去做波段的股票，一定是“机构库存”已经持续出现的股票，因为橙色的“机构库存”持续，说明机构资金的态度是积极的，这是所有牛股的基础。通常调整阶段，是看不到持续“机构库存”的。

然后拿股票的时候，就看“机构库存”有没有加强，一个能够走牛的股票，机构库存一定是总体呈现增强的状态。而如果在上涨途中，“机构库存”消失，就说明机构资金对股价的上涨并不认同，那就不值得波段持有了。而眼下，大家手头股票，无论是震荡还是上涨，“机构库存”有没有加强，可以自己 点这里进“博尔系统”去量化 ，会非常清楚。

有调整，当试金石

一路持有股票，之所以不容易，很大程度上就是因为没有股票是永远的慢牛，而是涨上去之后，一定会有回落，回落的时候很多人会选择落袋为安出局，这种出局，有时候是对的，有时候就会轧空，对此，我就看机构库存有没有大幅下降，如果股价下跌，“机构库存”不减，那就是蓄势。机构行为是蓄势，自然可以不走，后面很容易涨回去。

所以，当大家自己量化之后，自然会发现，调整就是试金石，试的就是机构资金的态度。好股票，无论是300XXX，还是600XXX，共同点都是机构资金的态度不会消极。只要是越来越积极的状态，不用管股价怎么波动，持有便是。这样几周之后，一个上涨的阶段，自然而然就赚到了。这方面大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，PC、手机都是自动识别的。









