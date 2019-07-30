盘局根结告破，后路靠这关键一点

本来下午看着盘面平稳，就想偷个懒，不写了，结果没想到私信一大堆，都是说好不容易有点突破的样子，怎么又下来了，其实还得从昨天说起，想着就和大家一起分享下。

局中人点出破局重点

昨天说了，场内资金坐不住要动手，但是他们也坦言现在动手并不好，因为盘的时间很长，老百姓都不愿意交货。只有一保险资管的哥们说这不是问题，只要弹药足够，多洗几次，肯定有人缴械，还说上半年三月份不也是一样的问题，但当时他们资金很充足，所以就是反复折腾，最后都顺利回本。难怪今天有消息说保险公司上半年投资业务收益喜人，看来就是钱生钱最快了。

多重洗盘，越洗越有

所以联想到今天的盘面，也就不难理解了，大资金再有钱也不是慈善家，所以一定是折腾，而且面对大家都不交货的局面，就是反复折腾，面对这种情况，按我的经验，眼下各位务必记住“多重洗盘，越洗越有”。

什么是洗盘？

洗盘其实不难理解，就是机构打压股价的行为，但是洗盘的难点就在于啥时候结束不好判断，往往是股价涨起来，我们才知道那是洗盘，但我用的博尔系统，在这方面就有优势，因为对大量的交易行为进行了计算和复原，所以发现从洗盘行为上来看，最终结束的标志就是大资金开始“空头回补”，因为“空头回补”本身就是资金返场的表现。大家看下面两幅图，一个是机构回补，结果洗盘成功，继续上涨，一个不是机构洗盘，结果就是持续下跌。所以大家想要看看自己的股票震荡的时候不是洗盘，可以用博尔系统去量化下交易就好了， 自己点这里进入“博尔系统” 去看。







下面这幅是3月份上证指数的走势，看得清楚，连续三次洗盘后，指数开始突破。显然这一幕重演不是没有可能，毕竟现在大家跌下来之后捂得更加紧了，所以如果接下来市场要是也是持续洗盘，大家就不用担心。直接点这里进入查看大盘量化走势。





但有一点，四月份之后是有不少股票创新高，但是更多的股票开始走弱，所以这时候就要盯住那些持续洗盘的股票，洗的时间越长，对于大资金来说，付出的代价越大，将来的要求也就越高。

实际上这里面还有一个大前提，就是机构持续活跃，最近我发现博尔那边公开了连续五天以上机构库存活跃的个股，也就是机构资金连续五天交易活跃的个股数列，我觉得大家不妨去关注下，直接点这里进入博尔系统，自己股票在里面的，好关注洗盘出现，没有在里面的，多加个小心呗，至于行情折腾，随他去吧，也不是重点。