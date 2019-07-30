复刻17局部牛，提前动手这一批

多年前看过一部网红神剧《白夜追凶》，里面有个人物老乔，我现在也有这赶脚，来找我的人，什么样的都有，这不可转债刚被提上议事日程，东北那边两金主就托关系让我给介绍项目。两金主的牵线人以前是做私募的，我就问问他怎么打算，他说你把有的项目资料给我备齐了，就好了，说自己就信自己，再好也得自己试试水，这我也能理解，毕竟这种人都是超自信的。

无常行情迎转机

大家可能会注意到，最近各路资金都在骚动，但是看我博客的朋友，我看给我留言最多的还是问盘中要不要好，结果就是你还在等待，就说这两天的行情，行情磨叽大家都看到了，但是你要是用博尔系统去量化下，发现从7月24日开始，是连续三天的“做多”行为主导，按照我的经验，虽然不知道是谁在做多，但是做多是所有行为中最积极的，这一定要重视，尤其是市场大幅调整之后，出现持续“做多行为”主导，很容易引发“机构资金”的重新活跃，那就有搞头。最近的一次是2017年的5月初，当时也是“三连红”引发了“机构资金”出现，结果那一拨蓝筹行情，有的人赚到笑不动，最明显的就是茅台。我给大家看下这两段行情，所以大家平时看行情也可以这么去看， 自己点这里进入“博尔系统” ，走势少看点，要是看走势能发财，大家也不用这么辛苦了。







图里面，这两段市场情况是差不多的，不是说走势重复，而是交易行为是会重复的。一样的做多，一样的库存增加，大家可以关注起来，看看我说的是不是这回事情。

大拿已经在行动

言归正传，前面说的那个私募朋友，还催我快点，后来聊下来才知道，因为最近有这个打算的资金不少，有些已经在行动了，他们自己也已经开始试水探路了。这话不假，我用博尔系统对最近一些个股的交易行为量化之后，也发现了这情况。

大家看下面两幅图，图中最下方的就是反映游资交易的 “游资动向”数据，但是游资起势快，往往进场就拉升，大家手里股票如果有游资在弄，搞不好就是要搞可转债，这还是有看头的, 直接点这里进入查看是否有 游资。

要想提前关注，我自己总结下来，就是前面有连续“空头回补”行为，那就特别值得注意了，实际上想想也很容易理解，现在对大数据的监控这么智能，大资金都习惯了被监控，那只有说尽量在被监控之前做些小动作，“空头回补”就是这样的行为，你卖我就买，但我坚决不拉升，我觉得博尔监控到的这种行为特别牛逼，尤其是连续的你卖我就买，这真的是很厉害呢。