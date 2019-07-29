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酒后露天机，牢记八字开盘就抢

(2019-07-29 18:10:00)
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标签：

股票

量化交易

量化投资

 分类： 实盘直播每日更新

 

酒后露天机，牢记八字开盘就抢

这两天，我多了一个绰号，“解忧哥”，原因就是这行情整的一帮圈内的朋友天天找我喝酒吐槽解闷。我这帮朋友，不是操盘的就是掌舵的，资金都是有成本的，半年一过，无论公募私募都要排名，考核压力是极大的。

有意思的是，虽然都是在不同场合喝酒，但这几位语气却惊人的一致，都说自己是在运气，调整自己的状态，接下来不管行情怎么样，自己肯定要出手，我说为啥不等到年底，到时候一击制胜，结果答案都惊人一致，说是现在根本不缺钱，所以不差子弹，但如果不能抢的先机，恐怕就惨了。

铁证如山，机构坐不住了
细心地朋友发现，我这几天透露的都是好消息，实际上不是我故意的，你们要是从盘面上去看也是一样的，我就拿博尔系统看的最近一周的机构活跃程度，我的客服给我记录的。719日，718家，722758家，723838家，7241012家，7251228家，7261345家，7291304家，几乎是全线增加，这数据我给几个朋友一说，都说自己没烦恼了，要赶紧动手。我看盘一向不看走势，你就看着走势像“温吞水”，实际背后区别很大，大家也可以和我一样这么去看，会有不一样的发现，可以点这里进“博尔系统”来量化，然后再去量化一下机构库存。因为机构库存增加，那是机构积极行动的直接表现。

 酒后露天机，牢记八字开盘就抢


 

八字箴言撬动市场

所以按照我得到的情报，根据我这些年的经验，现在做起来其实就是做到“一增一减，一放一守”。先来说一增一减。

一增一减。就是增加对“机构库存”增加的个股关注，减少对“机构库存”下降的个股关注。就像下图中展示的，虽然股价没有持续上涨，但是“机构库存”连续五天时间增加，这种股票就就要多关注。相反的，那些“机构库存”持续下降的个股就不要应该降低关注度，否则也看不过来呀。所以大家手里的股票也可以对照着去看，点这里进“博尔系统”来量化很简单的，就是把“机构资金”进行量化，量化后得出行为变化，盯住就好了。

酒后露天机，牢记八字开盘就抢
酒后露天机，牢记八字开盘就抢

 

再来说一放一守。其实这就是没有“机构库存”的个股一定要懂得放手，而那些“机构库存”没有明显减少的一定要守得住。

酒后露天机，牢记八字开盘就抢

所以我自己用下来，根本没有那么复杂，你搞清楚机构的状态，你就可以赚钱，如果这都看不到，那真的不用谈了。大家手里股票，点这里进“博尔系统”来量化要看涨的时候是不是值得拿着，跌的时候是不是要跑掉，第一就是看机构态度，如果机构没有态度，那就要多小心了。

 

最后要说，我看机构们真的是熬不住了，所以动手越来越快，大家也要跟上，明天开盘前，用博尔系统对照下，点这里进“博尔系统”来量化心里有底，至于走势，就不要再去看了。

 

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