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操盘老手计划曝光，眼下关键八个字

(2019-07-29 13:15:08)
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标签：

股票

量化交易

量化投资

九鼎新材

杂谈

 分类： 实盘直播每日更新
操盘老手计划曝光，眼下关键八个字

今儿给大家分享下牛人的炒股经，说起来也是老熟人，周末聚会，有个是退隐有些年头的人物，当年也是狠角色。周末闲聊起来，说自己可能重新操盘，地方上有些年金计划要启动。很自然就聊到目前的市场，认为目前多数人比十多年前没有什么长进，所以对自己也是信心满满。我让他分享下自己的心得，他给我分享了两点，我也不私藏，和大伙一起分享。

其一，不要急进。好股票票就犹如泡茶，第一泡不见起色很正常的，股价折腾折腾很正常的。我说这话我听到过，因为上周参加博尔那边组织的老用户交流，他们研究中心的负责人也说过类似的话，即是说大家只看到走势，却没有注意走势背后资金的意图。我给这个朋友看了他们说的一个股票，九鼎新材（002201）。

 我和他说博尔就认为：这股票在拉升之前有过14天连续的“机构资金”持续活跃，虽然这阶段股价没有上涨，但是值得重点关注，他看了下，表示虽然他不知道博尔的设计思路，但是表现出来的是对的。因为建仓的时候一定不希望大家看出来，所以基本都是压价建仓的节奏。大家可以看下面这张图：

操盘老手计划曝光，眼下关键八个字

有些朋友也一直问我怎么看机构压价的做法，其实就是看博尔系统中的“机构库存”数据，大家就自己到点这里进“博尔系统”来量化如果“机构库存”持续活跃，但是股价不涨，这就是压价行为。看来高手真这么玩，但大家往往等不及就给跑了。

其二，建仓拉长。因为他了解下来，现在多数股票都是各类资金交替，资金之间会有默契，给大家空间准。所以很多时一看涨不多，就跑了，实际并非如此。

操盘老手计划曝光，眼下关键八个字

我问他是不是多数都是这种情况，他说看阶段，但他自己观察下来，目前很多人都是这样的操作，所以资金之间会有默契，一旦出现接力，那是有搞事情的意愿的。 我看了下的确不少这类股票，大家有兴趣的，、可以自己点这里进“博尔系统”来量化

操盘老手计划曝光，眼下关键八个字

中午就说到这里，晚上还有大招和大家分享。

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