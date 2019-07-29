上午又是小震荡。这已经是比之前好了不少，7月15日东阿阿胶出雷的的那天，大盘是直接低开的，往下跌了40多点，要不是券商股护盘，很可能就跌漏了。而今天暴风集团又来了个雷，大盘稳了许多。而个中的原有，周末的文章里也提到了一二，8月将至，怕也是资金将至的时候。

实际上，我了解下来的情况是，眼下机构资金确实着急，里面的掌管者更着急，2018年多数机构成绩都差，2019年好不容易1季度好了点，但4月一跌，又擦掉好多。5~7月等于是空耗掉了。问题是那些机构愿意这样空耗吗？无所作为，到时候就是生涯倒计时了，他们的时间成本比散户高太多了。因此积极的状态会越来越多。而这种形势的变化，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，观察最近机构动作的变化就能感受到。

很多机构憋不住

同样的横盘，最近一个明显的特征就是，很多股票，橙色的“机构库存”持续出现，说明积极的机构行为连续不断，这是任何一个走牛股票的前提。就像下面图里的股票那样。

但，如果时至今日，都一个多月了，“机构库存”处于消失状态的股票，那就得当心了，因为“机构库存”消失消失1个月，显然说明机构处于放弃状态。这样的股，行情好，未必能涨上去，行情一跌，跌的最快的就是他们。而大家手头股票如果也在震荡的话， 也可以点这里进“博尔系统” ，自己去量化交易，一样能看的清楚。

最后的假象也会出现

同时，大家也别轻敌，觉得机构资金没有选择，其实现在股票这么多，机构市场内部的腾挪空间足够，也有足够的时间制造假象。所以震荡结果未必都是涨，上涨未必都一定后面还会好，下跌的未必一定差。这背后多看当前“机构库存”的变化，是非常直观的。





突破的股票，“机构库存”如果不断下降，会有问题；而破位的股票，库存如果不断增加，则是机会更大。所以这时候下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化交易，并不困难，效率也高。看到这些机构资金的动作之后，我们不求自己的股票能几个板的涨，但至少心里有底，至少自己手头的某个股票，就算市场走弱，但他因为有机构在里面越来越积极的参与，而不会太差。震荡的时候，只要这个底有了，做起来也会胜多负少的。



