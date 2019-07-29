刚过去的周末两天，一直在说8月份的行情，所谓万事开头难，眼门前依旧是变局重重。原因就是当前市场有一喜一忧，喜讯在于，连续三天做多主导的股票明显是增加了，这种增幅，上次出现还是在6月份补缺口行情启动的时候。彼时造就了一批股票的闪电走强，而此刻，也肯定再出一批牛股。同时，担忧的是，获利回吐主导交易的股票，同步也在增加，并不少的，这么发展下去，个股变数当然也不会小。

一喜一忧，一种应对

这种时候大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，先去量化一下手头股票是处于坚决做多的，还是获利回吐的，但无论哪种，量化清楚之后，都有应对之策，下面我细细说

不要好了伤疤忘了疼

应对之策就是“两个不要”，首先就是不要好了伤疤忘了疼。回看市场，4月以来，每次调整都始于获利回吐主导交易，并四月中旬那次连续3天获利回吐主导，直接导致市场强烈的下跌。所以这次获利回吐一旦出现，当然不能无视。虽然说低位获利回吐理论上不多，一两天不足以有大伤害，但一旦出现连续的获利回吐，就一定要重视，下面都是不重视的前车之鉴。

其实道理是很简单的，上涨不算多的市场，没有多少获利回吐，如果获利回吐还连续不断，只能说一些事情我们不知道，而不知道的才是最大风险，一旦爆发出来，杀伤极大，没必要去跟他搏命。更需要注意的是，很多时候，获利回吐主导之下，股价是继续上涨的，隐蔽性很强，所以并非上涨就没事，即便上涨，还是需要注意有没有被获利回吐主导，这点大家可以 点这里进“博尔系统” ，再去量化清楚。

不要十年怕井绳

另一个“不要”，就是不要一朝被蛇咬十年怕井绳，这种情况也相当多，只要看到市场拐头向下，就特别怕跳水下去，最近虽然比11月之前来的好点，但毕竟昨天那么大一跳空缺口，还是有很多人担心的。实际即便明天行情真的回落了，拐头未必做头，得机构投资者的态度，最近这种震荡中，大家可以去量化“机构库存”，由于“机构库存”是对机构行为的量化，一个股票即便拐头向下，但只要“机构库存”增加，至少说明跌下来机构反而更愿意去参与，这问题就不大。相反，如果上涨去的时候，橙色的“机构库存”就消失了，显然就是机构对股价的上涨不认同，不参与，这样的上涨就短命了。

上面股票对比一下，应该大家也就清楚了，不管此刻手头股票是在上涨还是在震荡，后面如果要越来越有戏，必然是需要机构资金支持的，所以“机构库存”越来越多，就是前提了，没有这个前提，涨也好、盘也好，都很悬。记住这点，再上应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己再去量化一下自己平时经常盯的股票，什么阶段是最适合参与的，什么阶段是要注意提前降低仓位的，都会很清楚，做起股票来也容易很多。尤其对于上班族，抽空看一下也安心，买起股票来也更有谱了。



