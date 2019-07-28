马上8月份了，这个8月份，很可能一改前三个月你对A股的印象，送一个超大的惊喜给你。这并非我主观猜测，最近高手聊了不少，这次8月份，他们都是很关心的，就连以前集团公司的几个领导都有类似的判断。

8月两个必然

具体的一桩桩事情，我就不细说了。大家就算自己去看看过去20年的走势，都能发现两个特点。一是行情很少有窄幅震荡超过3个月的，而现在已经是3个月了，接下来的第四个月，你说行情会如何？无论上下，摆脱震荡是大概率。二是8月行情，通常都是前7个月趋势的延续，试问今年的总体趋势是什么？显然不是下跌。这两点一结合，8月出现超预期的利好行情，一点都不奇怪。

现在，真正要思考的是，一旦行情真来了，手头股票能不能有大的表现。毕竟股票要3800只，都想往上涨，真就是做梦了。都涨至少日成交额两市累计得8000亿~10000亿，现在哪可能有那么多资金？对此，我的考虑是，就我所知，真的是有很多各类机构的资金早就参与A股了。后面能大涨的股票，一定是之前机构资金已经在其中活跃了，至于他们是做多、做空并不重要，重要的就是持续积极的在参与。对此，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化交易，自然能看到关心的股票，有没有机构资金在积极参与。

大家看看那些现在涨到天上去的股票，都是在没有怎么大涨的时候，已经连续1个多月到两个月时间里，都有橙色的“机构库存”。这种状态就说明之前机构资金早就看上这个股票，当时的潜力就大的出奇了。

现在这样的股票，当然是有很多的，我也是观察到这点，对8月行情更是多一份期待。大家手头股票现在估计也在震荡，但震荡中有没有持续的橙色就“机构库存”，大家就自己到 点这里进“博尔系统”来量化。

有异动，变局就快了

另外，所谓“圣人将动，必有愚色”。很多股票启动之前，都是有异动的，这种异动迹象，也值得大家在8月份特别注意。其中有种异动就是股价一路调整，但橙色的“机构库存”始终存在，并且力度还不减。这后面可能就是180度的大转折。

上面图里股票就是这种情况，都是一两周里丑小鸭变白天鹅，虽然说，什么时候股价能够大涨，都不清。但异动出现，很和可能大的动作也就不远了。朋友们可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后多留心那些震荡、调整的股票，有没有“机构库存”不减反增的状态，这种状态有了，从时间上看，就距离大的变化，非常接近了。并且由于股价还在调整，一定不是高位，还是个便宜货。



