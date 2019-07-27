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上方三大阻力位，借力打力照样赢！

(2019-07-27 11:01:34)
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量化投资

量化交易

私募
今天行情，早上不怎么样，很弱，个股很多都在往下跳。但下午突然就变了一个模样。而市场就是如此，如果就简单涨7个点，跟没涨差不多，但就是这么先得后涨，很多朋友精神头就起来了，有几位觉得现在是可以买股票的时候。但心里有犯嘀咕，眼下突破箱体上沿会有阻力，补缺口区域也会有阻力，4月的套牢区就更不用说了。所以这个时候买，是不是自己太贪了？会不会买进去就套？于是我反问那几个朋友，你们都这么在想问题，此时此刻，是太贪婪呢，还是心里过于害怕呢？结果被我一问，他们也懵了。
上方三大阻力位，借力打力照样赢！

借力打力

炒股经常会有这样的纠结，我早些年也是如此，买股前总是默念三遍不要贪、不要贪、不要贪，但正做起来，该纠结还是纠结。后来我想明白了，贪婪、恐惧是人的本姓，克服了还是人吗？炒股不是克服自己的人姓，而是利用他人的人姓。最经典的就是博傻，自己傻不要紧只要有比自己更傻的。所以当时我就和他朋友说，实际看清他人的行为更重要，机构资金是经常用这招，并且是屡试不爽的。大家自己到应用-市场，下个博尔系统”APP，再去量化一下交易，机构动作也能看清，然后借力打力，一样有效。

 

对于5月以来的震荡行情，其实观察机构资金的态度反而变得容易。因为常理来说，调整后长期震荡，连短线抄底的资金都会大大下降。表现会越来越低迷的。但就是这种状态下，如果机构资金反而持续积极起来，显然就有所图了。就如同下面图里两种股票的表现，一个是震荡中，橙色的“机构库存”一直处于消失状态，结果就是反复下跌。

上方三大阻力位，借力打力照样赢！

而另一种，在调整后，“机构库存”持续出现，这就是机构资金态度改变，那是股票持续上涨的前提，否则机构资金不认同，怎么能实现持续上涨？这点对大家来说也是一样的，手头股票可以直接点这里进“博尔系统”的应用，自己量化清楚到底机构资金是个什么态度。态度的变化，直接决定行情的大小。

 

横盘也有玄机

另外，大家也别觉得，自己手里的股票，现在既没有向上，也有没有向下，所以目前并不紧迫。实际上，市场震荡了那么久，变局的节点肯定是越来越近的。而个股普遍是提前行动，无论向上、向下都会提前。并且在走势提前之前，交易行为的改变更是提前。所以，如果一个股票早早在震荡中持续出现“机构库存”的话，哪怕震荡小，大概率也是往上，毕竟机构一直活跃的股票不会差到哪去的。

上方三大阻力位，借力打力照样赢！

当然，如果状态相反，“机构库存”是看不到的，这方面，大家只要到应用-市场，下好“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，用系统去量化，也会发现很多股票目前是横盘中，“机构库存”消失，那么横盘到最后，也会很麻烦。毕竟眼下的成交水平，能够启动1500只股票，也足够了。有些股票被边缘化、仙股化并非没有可能。而从市场表现出的状态来看，确实就是在这么发展。如果在这点上失去警惕，很多错误就会越来越错，积重难返的。





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