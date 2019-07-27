今天行情，早上不怎么样，很弱，个股很多都在往下跳。但下午突然就变了一个模样。而市场就是如此，如果就简单涨

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个点，跟没涨差不多，但就是这么先得后涨，很多朋友精神头就起来了，有几位觉得现在是可以买股票的时候。但心里有犯嘀咕，眼下突破箱体上沿会有阻力，补缺口区域也会有阻力，

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月的套牢区就更不用说了。所以这个时候买，是不是自己太贪了？会不会买进去就套？于是我反问那几个朋友，你们都这么在想问题，此时此刻，是太贪婪呢，还是心里过于害怕呢？结果被我一问，他们也懵了。