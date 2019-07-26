午后急电道真相，大佬这行为要藏不住

下午一券商的投顾找我，让我介绍几个做大数据抓取的人给认识，我觉得纳闷，这不是券商总部标配的嘛，他说他们那券商搞金融工程的，都是做高频交易的，自己要做大数据分析。

我问啥原因，他说最近很郁闷，做几个股票都不顺利，一建仓就是遭遇各种狙击，搞得自己成本抬高不少，而且建仓期也拉长了，明明现在是建仓好时间，怎么就这么吃力，想通过大数据分析下，看看到底哪里出了问题，而且下半年指标下来了，盈利预期比上半年还要高，所以找我帮帮忙。

大佬郁闷行踪曝光

我想我自己用的博尔系统不就是做量化大数据分析的嘛，就拿给他看看，他看了几个股票，问我是不是现在做大数据分析的都有这水平，我说我哪里知道呀，他说，只知道现在不是一股独大，没想到交易现在可以这么透明。他走的时候说，要是这么下去，以后更难了。我看了看，他看的好像是系统里面的“机构库存”数据，因为那是反映机构行动的，有些朋友挺好奇我为啥会知道机构怎么行动，其实我就靠这个，大家要是有兴趣，也可以用博尔系统去看下，大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入，看看 自己手里的股票是不是有机构在运作。





纸包不住火，建仓必有马脚

后来我回家对照着他看的几个股票，我反复琢磨，我突然想明白一件事情，因为我自己天天看博尔系统，我就纳闷为啥行情这么低迷，但系统里面反映“机构资金”活跃程度的“机构库存”数据连续十多天都是增加的，他一说我想明白了，真正建仓都是大家觉得市场没劲或者比较平稳的时候，谁高兴被枪打出头鸟呀。







千万别被走势坑了

想到这里，我用系统里面有个“五日库存”功能，我对比了一下，5月份市场最无聊的时候，那些走势上折腾，但行为上机构资金活跃的股票，发现真的有讲究，有的已经起来了，包括他看的几个，都是如此，而且涨幅超预期很多，就像他说的，成本大了，自然对收益的要求也高了。给大家看两个，你们就明白了。

图中我画框的部分就是“机构库存”数据，大家看，是不是股价持续横盘，甚至还有些要跌下去的样子，但是你看“机构库存”数据根本没有减少，第二张图更加有意思，参与其中的机构很鸡贼，涨起来了，他反而不怎么活跃了，这才是真实的交易，那种涨起来然后机构大肆买入谁信呀，要是涨的时候机构都买进去，为啥每次都是我们老百姓在上面接盘呀。想看看自己手里的股票是不是有机构照顾，你也可以用博尔系统去看，大家上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 就可以看了。



