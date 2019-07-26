昨晚被一个多年未见得老友约去喝酒，这位兄台早些年也是操盘界一名好手，2000年前后去了澳洲，见面聊了才知道，原来他去澳洲那边做投资，这次是回巢。 这位兄台和我说，现在澳洲什么都贵，所以投资不好做，觉得还是国内资产潜力大，想让我给探探路， 我就和他扯起昨天两私募朋友的事情，他就说，不管是主动还是被动，A股目前都已经是老外眼中的香饽饽，资本没有国界，只有利益。原因很简单，因为中国正在引领技术变革，这是对抗衰退的最好办法。

他跟我吐槽说，没想到这些年过去了，国内市场现在还是不成熟，原本觉得市场平稳，进场比较容易，结果还是只要你所谓风吹草动，跟风的，吐货的都来了，搞得自己想要收集筹码都很难，所以不得已只能拉长周期，原本20来天的建仓期，现在起码翻一倍，而且本钱砸进去也多了。

我说现在不比十几年前，哪只股票也不是一股独大，都是几股力量交织在一起，我就被他看我自己用的博尔系统对交易行为的量化，他对照了几个股票（我也不知道是不是他做的，我就默默记下来，这是不可描述的事情），觉得有点道理，因为理论上如果对大量数据进行复盘，是可以捕捉到交易数据间的细微差别，在国外做量化的都是利用这种差别来形成对冲利润，的确是同时监测到了走势上的下跌和交易行为上的积极，他跟我要了帐号，说让他观察观察。大家要是有兴趣看看自己的股票是不是在调整的时候，有机构资金在活跃，也可以用博尔系统去看， 点这里就好了。

后来我回家对照着他看的几个股票，我反复琢磨，我突然想明白一件事情，因为我自己天天看博尔系统，我就纳闷为啥行情这么低密，但系统里面反映“机构资金”活跃程度的“机构库存”数据连续十多天都是增加的，他一说我想明白了，真正建仓都是大家觉得市场没劲或者比较平稳的时候，谁高兴被枪打出头鸟呀。

想到这里，我用系统里面有个“五日库存”功能，我对比了一下，5月份市场最无聊的时候，那些走势上折腾，但行为上机构资金活跃的股票，发现真的有讲究，有的已经起来了，包括他做的几个，都是如此，而且涨幅超预期很多，就像他说的，成本大了，自然对收益的要求也高了。给大家看两个，你们就明白了。

图中我画框的部分就是“机构库存”数据，大家看，是不是股价持续横盘，甚至还有些要跌下去的样子，但是你看“机构库存”数据根本没有减少，第二张图更加有意思，参与其中的机构很鸡贼，涨起来了，他反而不怎么活跃了，这才是真实的交易，那种涨起来然后机构大肆买入谁信呀，要是涨的时候机构都买进去，为啥每次都是我们老百姓在上面接盘呀。想看看自己手里的股票是不是有机构照顾，你也可以用博尔系统去量化。

最近这段时间，大家手里的股票都在折腾，有的要是有机构照顾的，那就开心了， 点这里去看看呗， 当然也有课是我那朋友做的也不一定，但是我肯定不能这么说，有兴趣的给我留言，或许我会给你惊喜。



