最近行情折腾，所以今天市场这种震荡，虽然说很多股票比大盘要跌的都，但和很多朋友聊下来，哪怕做证券这行的业内朋友，也没觉得有什么异样。但平静归平静，不安的地方还是有的，就是担心手头的股票特别弱，比大盘更弱。因为一旦手头的股票比大盘弱的时候，现在就回很被动。跑吧，可能一卖就涨，毕竟市场没跌啊，不跑吧，一旦后面市场在一调整，这些股票会跌的更厉害，到时候连跑的没法跑了。

少想跑不跑，多看谁在做

对此，我当时是提醒那几各朋友，少想跑不跑，多看谁在做。实际上，类似这样的行情，之前我们没碰到过吗？实际经历过很多次了，每次反弹后的回落调整，确实会有股票又出现一轮下跌。但同时，在下跌中蓄势，一旦市场一涨，立马爆发的股票也很多。关键是自己的股票有没有机构同盟军和你一起在做。如果机构越来越积极了，那没什么好纠结。当然，如果机构放弃了，你缺少了这个小伙伴，这个股票也没什么好留恋的。至于看机构行为的办法，大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后再自己去量化，量化有没有机构在动作，此刻显然是必须的。

看机构有没有动作，这个很快，就是拿系统里的“机构库存”功能，量化有没有橙色的“机构库存”出现，“机构库存”很多，就说明机构资金积极动作。“机构库存”消失，就代表机构此刻放弃了。而下跌过程中，如果机构不管了，下跌根本就挡不住，就像下面的股票那样。

上面左图图里的股票就是“机构库存”消失的品种，各种花式跳水，反弹一日游都会出现。并且大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的应用之后，自己去量化。还能发现，如果股票走弱，很难出现持续的“机构库存”，一旦持续的“机构库存”出现了，也就说明机构资金对前期调整态度的转变，而牛股都是在这种状态下孕育出来的，右图就是这个情况。

态度一变，跌中蓄势

同样，眼下今天有不少股票拐头向下，里面也有蕴藏机会的，这种机会就是拐头下跌蓄势的机会。这种股票，同样拐头，但并不是拐头了，拿博尔系统去量化，“机构库存”也同步消失了，而是股价下跌，“机构库存”反而更多，这说明越跌机构参与越积极，机构认可这个价，后面当然就更有戏。





为什么有的股票能大盘稍微一好，就突然大涨上去？就是因为下跌的时候能量已经很足了，表现出来的就是“机构库存”在拐头向下中明显增加，这方面拿“博尔系统”去量化，也是显而易见的。或许眼下很多朋友都趴下了，但大家上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，就能自己、量化出股票的交易状态变化了。无论现在怎么下跌，只要机构库存还能增加，下跌就是压弹簧蓄势，只要一有机会，立刻翻盘能给你看。



