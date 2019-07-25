今天行情到了一个紧要时刻。对此，下午的时候，我是和几个营业部的老总专门做了沟通，现在这个市场位置，一定要体现出机构资金的决心，和做多资金的决心，要不然就会十分的难受。

之所以这么讲，大家先看上证指数，当前位置如果上去，那就会让过去两周的震荡中的交易者都获利，就如同6月11日之后，之所以市场能够向上走。显然是6月11日那天的坚决做多，体现了机构资金、做多资金的决心。如果当初没有让5月份震荡区间的资金都获利的决心，哪里来后面的补缺口行情？此刻也是一样的。

而从眼下的交易状态看，这种做多的力量，确实已经有所显现了，在一些股票上也提前有了表现。并且即便在大多数股票还在横盘的阶段，这种积极的状态就已经出现了。这方面，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，再自己去量化交易，盯住横盘做多、横盘活跃，两种状态，会有很好的收获。

横盘做多

横盘做多，实际是一种不多见的异动，正常的股票，越是横盘，越是没劲，到后面很容易就变成了久盘必跌。而“横盘做多”则不一样，在横盘的状态下，反而是做多主导的红色不断的出现，这就说明横盘中做多力量优势明显，当然就更容易尝试上攻。

上面图里的股票，左边就是在横盘做多，而右边那个，横盘中，都是绿色的做空主导为主，自然不是横盘做多，反而是空头优势，就更容易跳水下跌。至于大家手头股票，最近是红色的做多主导多，还是绿色的做空主导多，都可以点这里进“博尔系统”，自己去量化清楚。

横盘活跃

横盘活跃，自然是指机构资金的活跃，量化系统中的体现，就是橙色的“机构库存”在震荡中增加。一旦是震荡中，机构库存不断增加，就说明，这个股票里机构行为是越来越积极的，自然后面也更容易向上突破。

当然，现在并非所有的横盘股票都有“机构库存”不断提升的状态，很多股票，横盘中，“机构库存”还不断下降，消失了。这种状态属于机构不管或者机构放弃，就很容易破位下去。大家自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，哪怕最近短期还在上涨，甚至突破，依旧是有问题的。



