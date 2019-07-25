一变化让大佬坐不住了，午后盯一点抓大牛

今天早上的忙是最近一个月以来的最高峰，半夜传来消息，一批私募被限制未来一年之内禁止打新，所以几个哥们一早就来找我，约我出来聊聊，说我人脉广，看看有什么好的项目，让我给介绍介绍。

我说一时半会哪有这么快，我会给你们留心的，后来就聊到，这次中签率不高，这么一搞也死心了，重新做二级市场了，他还说，其实有些前几天就动作了，这不大家把焦点都放在了科创股上，所以当时也没有引起什么波澜。

外围进场有证据

我当时心里就盘算，我用博尔系统看盘的时候，发现过去三个交易日“五日库存”（所谓“五日库存”：就是连续五天或者五天以上，机构资金积极行动的个股数量）数据是连续增加的，看来这还对上号了，看来博尔看盘还有点真材实料。提笔写的时候正好在看盘，发现今天还有个数据在增加，就是“获利回吐”数据在增加，这个也很正常，如果前两天是进去了，现在涨起来了，兑现点利润很正常的，所以别看今天沪指逆袭，但反倒要小心，大家如果想和我一样用博尔看盘， 直接点这里就能进入 ，最近里面有个高手在总结涨停战法，也挺有意思的。



洗完再拉是必选

是不是外围资金返场，接下来就要涨了呢，当然不是的，资金进场，如果就这么拉起来，那不是送钱给大家，大家觉得会有这么好的事情吗？显然不可能，所以接下来外围资金只有做一件事情，就是洗，洗完了再拉升。

但是洗盘不容易看，就像我下面列出的两幅图，大家看我绿圈圈出来的地方，其实看上去都有换挡下跌的状态，但你要是把这种交易给量化后，就不一样，为啥量化后会不一样，因为量化是对数十万的同类交易进行比对结果，从而给出答案，而人多数时候是凭借感觉，连眼睛都不怎么管用。

大家看看下面的图，其实很有意思。





如果你量化下，就会发现，很有意思的事情，下面橙色的代表机构资金活跃程度，而机构资金活跃的时候，竟然是股价开始调整的时候，道理也很简单，前面有人抬轿，干嘛要暴露自己呢，然而跌的时候，也真的是他们在卖出，但很快他们又买回来了，从量化的情况来看，就是，绿色的做空就一天时间，紧跟着就是蓝色的“空头回补”行为，他又回来了，但咱们老百姓看不到呀， 直接点这里就能和机构同步 ，看不到就被刷出去了。