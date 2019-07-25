我昨天就说了，老四不是全部，结果今天老大就给灿烂了。老揭这些年炒股两个独门武器，一是朋友多，朋友多了路好走；二是思路独，只有另辟蹊径，才有有所收获。



朋友多，所以暗度陈仓的事情，没给大家少抖过，老四的事情，多少人说风险，但我就咬定可以玩，结果大家都看到了。但这还不是最诚实的，老揭还有更诚实的事要给大家分享。

就说盘面上，大家都看到了昨上午涨上去，但是下午却又下来了，于是乎各种解读都有，但问题是明天依然需要走出来才知道，与其看这个，不如重视真正的交易行为，就像我用量化数据看的，今天是「空头回补」行为占优势，占比达到一半，啥是「空头回补」行为？就是重新买入的意思，是不是比涨了跌了有趣？

这些都是量化后得到的，量化要对数十万的交易数据进行比对整理，理论上趋近于真实的交易状态，有兴趣的，不想每天看K线的，可以点这里进入我自己在用的博尔量化系统，你也可以去应用市场下载个APP， 或者直接点点这里进入 ，反正免费的。

这还不给劲，继续说。如果你看最近A股市场和十年前的场子就是两个概念，十年前是老揭做媒体的时候，那时候新闻还是报纸上来的；但现在呢？新闻，我也不害臊的说，大家从我这看来得。原因就在于移动互联网的普及，直接导致了信息泛滥，搞得场子里的人都是很狂躁。



所以这种狂躁反映到市场上，就是你会发现特别折腾，因为机构也不知道自己是不是被人卖了，所以一有风吹草动，他就开始砸，但是他砸起来有节奏啊，砸下去他还会买回来，而且这节奏自己掌控。但是放到我们老百姓身上，就反过来了，一开始死扛，等扛不住了，刚跑掉，结果涨起来了，这才是最坑的。

如果把这种交易行为量化下，就会发现这时候股价可能还在折腾，通常涨幅不大甚至还在下跌，但行为上已经是机构重新买入。看下面这两组走势就很典型。