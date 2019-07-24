今天的20多点上涨，我看到了很大的反差。不仅仅是股票的表现，而是基于很多一线传来的信息。下午的时候和好几个营业部的老总交流，用了一个词，叫“夏眠”。可见个人投资者成交的清淡，他们对此也很挠头。但好几个老总也都表示，现在和过去熊市阶段的低迷还不一样。过去熊市的时候，真就是谁都不动了。但2019年，虽然成交量确实不怎么样，但明显认识的那些机构，真的又是非常积极，好多研究员现在都是空中飞人，调研根本停不下来。背后自然是场外资金的摩拳擦掌。这点和场内普通个人的静默，反差非常大。

大涨大跌都在路上

并且，这种反差，我自己观察量化数据下来，发现已经明显体现在了个股上在，过去的两周里，可以说个股上，一批股已经创新高了，一批股正在创新高的路上。而同时另有一批股已经创新低，还有一批股正在准备跳水往新低奔。

这种时候，机构资金的取舍，去足轻重。现在很多股票，根本不需要等到涨上去，或者等到跌下来，再看出它们的好坏，由于机构资金的态度明确，震荡的时候就已经能判断个八九不离了。这方面，只要大家自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己再去量化交易，人人都能看出不同。

就像下面那两个股票，都在震荡，但震荡过程中，量化橙色的“机构库存”，结果完全不同，左边的股票，震荡中机“机构库存”不减。而右边的股票，震荡中“机构库存”却逐步消失。而之后的表现，完全就是一天一地。



现在这两种股票都有很多的，虽然不能说，此刻“机构库存”消失，机构资金不管的股票，后面就没有逆转的机会。但与“机构库存”不断增加的股票相比，机会肯定是小了很多。大家自己手头的股票，现在有没有积极的机构行为，也一样可以用“博尔系统”量化出结果， 点这里直接进入就行 ，这样心里也有底。那些有机构资金积极动作股票，就算现在没好的表现，也不用慌张。





另外，这几天问我博尔系统怎么用的朋友好多，其实自己用的时候旁边高人很多，去讨教即可。我看一个叫“露风清扬”的朋友，系统用了8年了，确实有他的一套。关键是文采真的不错。

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笑傲江湖（1）涨停「天瑞仪器」





情不知所起，一往情深。





恨不知所终，一笑而泯。







纵横股市十余载，使用博尔逾八年。





忽突发奇想：何不用博尔系统之量化数据，融汇多年之征战经验，以

2019

年

7

月

23

日为起点，讲述

180

支涨停个股背后的故事，不求悦人，权作投资小记，不枉走此一遭。通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。





2019

年

7

月

23

日（周二），开盘仅几分钟「天瑞仪器」（

300165

）封死涨停。





今日之涨停，岂是今日之涨停！







该股

2019

年

1

月末启动，一路飙涨。



4

月

12

日「主导动能」数据呈现黄色「获利回吐」，涨势戛然而止。





此后股价在短短

14

个交易日中，下跌

37%

，且横盘至

7

月

23

日，并于当日涨停，收盘于本轮横盘最高点。





这个世界上，没有无缘无故的爱



看点之一：

4月12日下跌后，该股于5月12日-6月4日，及6月19日-7月4日，出现两波「机构库存」数据持续活跃的阶段。

大幅下跌后，横盘震荡，「机构库存」数据活跃，表示资金活跃，必关注。



看点之二：

6月21日-7月4日，股价持续阴跌不止，但「机构库存」数据依旧活跃，蹊跷出现。



看点之三：

7月5日该股「机构库存」数据消失，次日股价下跌近5%，7月9日开始，连续四个交易日，「主导动能」数据显示为蓝色的「空头回补」。下跌中出现「空头回补」并不稀奇，但如果连续四个交易日「空头回补」，背后就有故事了，是否果真如此？诸位可自行翻看。继续看，7月15日，在连续四个交易日「空头回补」后，股价上涨近3%，再次日7月16日，涨停。



看点之四：

7月16日涨停后，7月17日下跌4%，久违的「机构库存」数据再现，有故事。7月18日股价继续下跌3%，「机构库存」数据再次增加；7月19日股价上涨近6%，「机构库存」依旧增加；7月22日（周一）股价下跌近7%，「机构库存」数据还是增加。连续震荡下跌四个交易日，对应的「机构库存」数据，竟然连续四个交易日增加，此种诡异，必有蹊跷。果然，7月23日再度涨停。



不负责任的彩蛋：

该股过去两个半月，有两波「机构库存」数据特别活跃，显然有备而来，岂能草草收场？是不是？是不是？是不是？



小记：

机会隐于「异动」，蹊跷处，必有猫腻。

股价下跌，「机构库存」数据逆增，必关注。

四天连续「空头回补」，结合前期「机构库存」数据活跃，必关注。





声明：通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。







露风清扬

2019-07-23 夜