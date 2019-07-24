早上，由于涨了30多点，很多朋友问我，这次是不是又来一次不破不立？上次6月6日出现过不破不立，而后3周涨了300点。而7月22日周一，指数破位创短期新低，随后的周二、周三直接反弹收复所有下跌，从走势上看，确实又有不破不立的样子了。

破位转机

对此，我和那些朋友说，眼下还是少看走势，多看行为。“破位”走势，往往会对给投资者带来一种“危机感”，如果这种危机感是普遍存在的。那么很容易让市场中的各种资金，达成一种共识，就是在跌下去，对我们都不利，进而就能形成反击合力，促成速度很快的反弹。

但这种反弹如果需要发展下去，必然是各方利益都能在上涨中得到放大。缺乏这个基础，反弹会有，但起行情很难。而当前市场如果继续上涨，必然又会让五月震荡以来的所有筹码普遍获利。那对于做多一方的力量，制造那么多获利盘，对他们的利益又在哪里？

上涨的利益在哪？

于是，答案很明确了，除非是前期震荡过程中，机构资金积极参与的股票，愿意在这一刻走出货真价实的行情，不然的话，你很难让机构资金在此刻态度积极。

也正是由于这个原因，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者点这里进入 ，再自己去量化，就能发现，最近低位起来的股票，无论是大幅震荡，还是窄幅横盘后的突破，交易状态都是一样的，依旧是很长阳一段时间里，橙色的“机构库存”始终存在并水平不减，机构行为一直积极。

下面图里的股票，都是最近突破走牛的品种，而前期的状态，就如上面所说，大家一看就明白。

而如果缺少了上述，机构资金的积极动作的前提，横盘也好，震荡也好，结果可能就完全不同了。下面图里也是前车之鉴。把他和上面图里的股票做一下对比，如果不看“机构库存”，单看走势，其实差不多的。

但正是由于机构行为的不同，类似的走势就会做出完全不同的结果。因此，眼下一两天的上涨，下跌，无论是对股价的影响，还是对大家自己市值的影响，都是不会是天差地别的。但最近机构资金的态度，会对很长一段时间的股票都有影响。这方面可以到应用商店，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入系统 ，再去清楚了，自然选择有积极机构行为股票，方向从来都是明确的。



